Мнение: Пенсия в 100 тысяч рублей

27.02.2021, 13:12, Разное

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По крупным СМИ прошла ссылка на сотрудника Минфина, который рассказал, как обеспечить себе пенсию в 100 тысяч рублей. Идея в том, чтобы инвестировать 5% от дохода или 10 тысяч рублей, вкладывая их под 15% в золото, облигации и в индекс Мосбиржи. Также надо разбавить портфель валютой. Тогда через 20 лет на счёте окажется 15 миллионов рублей, которые как раз и обеспечат искомый доход:

https://360tv-ru.turbopages.org/360tv.ru/s/news/tekst/pensija-kak-ee-nakopit/

План настолько плох, что мне становится грустно от мысли, что такого рода рекомендации — лучшее, что есть у обычных граждан.

Во-первых, валюта, под которой в России обычно понимают доллары, с каждым годом становится всё более и более рискованным вложением. Дело тут не в том, что в валютный кризис 2014 года доллар стоит 85 рублей, а сейчас он стоит на 10 рублей дешевле. Это текущие колебания, которые на периоде в 20+ лет не имеют особого значения.

Дело в том, что худшие прогнозы по США начали уже сбываться. Деменция Джо Байдена прогрессирует, вчера он приказал нанести авиаудар по Сирии, предупредив российских военных всего за несколько минут (!) до атаки. Понятно, что сменить позицию за несколько минут невозможно, если бы на месте удара были наши военные, они бы погибли. Джо Байден поставил США на грань прямого военного конфликта с ядерной державой:

https://tass.ru/politika/10790905

Теперь американцам остаётся только ждать, на каком именно направлении Джо Байден добьётся своего: на российском, на китайском или на каком-нибудь ещё. Будет за счастье, если Америка не вляпается в ближайшие годы в новый Вьетнам.

С экономикой дела обстоят ничуть не лучше. Ко всем остальным нерешаемым финансовым проблемам США добавился теперь ещё и оголтелый популизм. Губернатор Техаса запретил электрокомпаниям выставлять счета за электричество. Отличная идея с точки зрения электората, пострадавшего от минусовых температур, но чудовищное решение с точки зрения здравого смысла. Энергосистема штата и так изувечена, а после этого кидка никто и подавно не захочет в неё вкладываться. Как верно заметила Маргарет Тэтчер, главная проблема социализма в том, что в итоге у вас заканчиваются чужие деньги.

В общем, Америка уже давно не та. Вкладываться в доллары на три-четыре месяца, чтобы ближе к лету полететь в Таиланд, нормальный план. Вкладываться в доллары на двадцать лет — опасная идея, которая может прийти в голову только крайне беспечному человеку.

Вторая проблема вложений в валюту — отрицательные проценты. Та же проблема, кстати, относится сейчас и к рублёвым ОФЗ. Даже если финансовая система останется стабильной, вложенные в доллары или в рублёвые гособлигации деньги постепенно растают. На длинном периоде вложенные в валюту и в рублёвые гособлигации сбережения с большой долей вероятности превратятся в тыкву.

С золотом ситуация лучше. Простой гражданин слишком ленив, чтобы искать банк, который платит проценты по вкладам в золоте, однако он может положить золото в банковскую ячейку, и как минимум сохранить свои сбережения. Проблема в том, что для условной пенсии надо получать доход со своих сбережений, а с этим в предлагаемой схеме большие проблемы.

Допустим, некий сознательный работник откладывал деньги с зарплаты, накопив к 40 годам 15 миллионов рублей. Допустим, 5 миллионов у него лежат в долларах, 5 миллионов в золоте и 5 миллионов в индексе РТС.

Предположим, что ему повезло: по долларовому вкладу он получает 0 процентов годовых, по золоту тоже 0 процентов, по индексу РТС очищенные от инфляции 8% годовых. Повторюсь, это я ещё даю хороший расклад, в реальности, вероятно, будет хуже.

Так вот, в результате наш герой имеет… 33 тысячи рублей в месяц. Неплохая прибавка к пенсии, однако и близко не похожая на те 100 тысяч, которые нам обещали журналисты.

Собственно, предлагаемый план вообще начисто оторван от реальности. К примеру, журналисты предлагают откладывать в месяц по 10 тысяч рублей. Если класть эти деньги в валюту, золото и в акции, то даже при условии, что деньги не съест инфляция, копить придётся дольше ста лет. Если откладывать по 5% дохода, — а это для большинства будет меньше 10 тысяч, — цифры получатся совсем печальными. Энтузиасты из движения Т.П.Р.У. давно уже всё рассчитали: для нормального эффекта надо инвестировать примерно половину зарплаты. 5% дохода дадут только небольшую подушку, которая пригодится для экстренного лечения больных зубов.

Известна «еврейская схема» с тремя корзинами. Треть денег вложи в свою швейную мастерскую, треть — в золотые монеты, треть — в рискованные спекуляции. Однако даже если предположить, что эта схема ещё актуальна в 21-м веке, у простого инвестора нет ни своей швейной мастерской, ни навыков спекуляции, позволяющих надеяться на хороший гешефт.

Подведу итог

В России есть достаточно рабочих способов заработать себе на пенсию в 100 тысяч рублей к 40-45 годам. Проблема в том, что финансовые эксперты советуют населению «похудеть, не отказывая себе в еде»: отщипывать от зарплаты по 5% и вкладывать их в инструменты с отрицательной доходностью, типа валюты или планово-убыточных ПИФов.

Очень жаль, что ни банки, ни СМИ не показывают нам реальные истории людей, которые начали копить 20-25 лет назад, и которым уже сейчас регулярно капает на карточку хорошая пенсия. Многие верят фантазёрам, теряют деньги и вскоре принимают решение вернуться бросить идею накоплений, чтобы вернуться к бездумной жизни «от зарплаты до зарплаты».