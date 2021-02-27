Мнение: «Для музеев есть табу»: запретительные практики в культуре российских музеев

27.02.2021, 13:10, Разное

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Гринько И.А., Шевцова А.А. «Для музеев есть табу»: запретительные практики в культуре российских музеев // Вестник антропологии. 2020, №4 (52). С.125-136

Статья выложена тут на академии



(источник фото)

конспект для памяти мои:

…Примеров того, что тема может быть объектом антропологического анализа, можно привести много.

В частности, яростно отстаиваемый музейными сотрудниками, но в большинстве случаев не имеющий особого смысла запрет на фотосъемку в постоянной экспозиции вызывает в памяти распространенное среди традиционных обществ и хорошо знакомое антропологам поверье о том, что фотоаппарат имеет мистические свойства.

… в любом музее существуют как минимум две группы табу разной степени формализованности: 1) то, что нельзя делать посетителям; 2) внутрикорпоративные запреты и ограничения.

Первая группа значительно больше второй, поскольку сохранение историко-культурного наследия подразумевает ряд серьезных ограничений, традиционное же в профессиональном кругу восприятие музея как храма, а его посещения как квазирелигиозного ритуала, умножает количество возбранений, табуируя даже обыденное.

Учитывая отсутствие внятных комментариев, часть из них однозначно воспринимается именно как табу. Ассоциация «музей – запрет» стала настолько прочной, что даже исследователи запретительных надписей в качестве примера берут именно музеи.

…Помимо формализованных запретов, существуют еще целая система неформализованных, например, на использование телефона, обсуждение экспонатов или грудное вскармливание в музейном пространстве. В данном случае мы сталкиваемся с реальным табуированием, поскольку никаких логических обоснований для подобных запретов не приводится.

…Помимо этого, существует и внутрикорпоративные запреты, которые регламентируют функционирование музейного коллектива. Частично они формализованы в Кодексе этики ИКОМ, однако существуют и внутренние ограничения в разных музеях. Все эти запреты и табу прямо или опосредовано влияют на запретительные практики в отношении посетителей….

…В рамках исследования мы опросили 115 сотрудников, представляющих российские музеи разного уровня…

Сразу стоит отметить, что ряд музейных запретов не в состоянии логически интерпретировать и считают странными сами сотрудники. Вот примеры подобных табу из российских музеев (стилистика ответов сохранена):

Смотреть на экспонаты в витринах, стоящих в коридоре, ведущем в выставочный зал.

Нельзя останавливаться у экспоната.

Ходить на экскурсию в сланцах и шевелить пальцами ног.

Находиться в зале не более 5 минут.

Не дышать на витрины.

Не заводить самолет.

Запрещено обсуждать экспонат экспозиции (родители с детьми).

Не поворачиваться к картинам спиной!

Не смотреть в окна.

Не использовать писсуары не по назначению

Здесь надо подчеркнуть, что речь во многих случаях идет именно о табуировании, а не о запретах, поскольку данные запреты с трудом объясняются логически и скорее направлены на поддержание сакрального порядка в музейном пространстве.

…В этом контексте достаточно странно выглядит истовое табуирование сидения на полу или ступенях, особенно если в музейных залах нет стульев или скамей, а в музее, например, организовано учебное занятие, подразумевающее минимум 45-минутное нахождение в зале…

…Йохан Идема называет музейных смотрителей «глазами музея» и «пехотой мира искусства». По его словам, «чтобы справиться со всеми фотолюбителями, нарушителями правил проноса газировки и начинающими арт-критиками, смотрители должны обладать бдительностью полицейского и чуткостью воспитательницы в детском саду» …

…Очевидно, что здесь, с одной стороны, мы сталкиваемся с классическим табу, поскольку у смотрителя, очевидно, нет логического понимания запрета, с другой стороны, чувствуются и отголоски советских массовых фобий, уже описанных антропологами (Архипова, Кирзюк 2020). Влияние советской охранительной культуры возникает не на пустом месте, а зачастую культивируется внутренними музейными документами…

…музей может разрешать использование колясок людьми с ОВЗ, и в то же время вводить запрет на детские. При этом, вводя подобные запреты, музеи формально нарушают законодательство, которое относит родителей с колясками (а также детей, беременных и кормящих женщин, лиц с временными нарушениями здоровья, лиц с избыточным весом; лиц старших возрастов) к маломобильным группам граждан.

…представляется полезным использование юмора, который во многих случаях сам по себе табуирован в музеях. Но юмор может сгладить потенциально конфликтную ситуацию, сокращает дистанцию с посетителем и снимает негатив с запрета…

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Статья целиком, много статистики, интересно для специалистов

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Пожалуйста, напишите, с какими запретами вам довелось сталкиваться в музеях из особенно нетипичнных и поразительных?

Если вы работник музея, скажите, есть ли в вашем музее какое-то свое уникальное табу, примета, запрет?