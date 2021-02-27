Компания Virgin Galactic переносит туристические полеты в космос на следующий год

27.02.2021, 12:50, Новости дня

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Первая туристическая поездка в космос в этом году не состоится, сообщили в компании Virgin Galactic. По техническим причинам ее пришлось перенести на следующий год.

Дело в том, что во время испытаний отказал один из двигателей корабля SpaceShip 3. Само космическое судно разработчик готов представить в марте текущего года. Но первый полет на нем задерживается, говорят специалисты.

Напомним, что речь идет о полноценных коммерческих туристических рейсах, а не просто о том, чтобы взять на борт космического корабля одного или двух пассажиров. Из-за задержек компания только в последнем квартале прошлого года зафиксировала 74 млн долларов чистых убытков. Но пока на счету предприятие еще остается более 600 миллионов.