 

Ученые назвали самые нелепые научные мифы

27.02.2021, 12:50, Новости дня
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Десяток самых нелепых научных мифов, возникавших в самые разные времена, назвали ученые. Один из последних состоял в том, что нервные клетки якобы не восстанавливаются. Это утверждение звучало во множестве публикаций, говорят ученые, давно есть опровержение, но вы все еще можете услышать об этом.

Ранее многие полагали, что брошенная с верхнего этажа небоскреба монетка может прошить человека насквозь. Также принято было считать, что человек, попавший в открытый космос, лопнет и разлетится на меткие части.

Возможно, вы слышали о том, что Полярная звезда – самая яркая на небе? Это тоже не так. На самом деле, по яркости она занимает только 46 место. Таких мифов множество. Часто их даже опровергать не нужно, так как утверждения, заложенные в них, сами по себе абсурдны. Однако люди продолжают повторять их, считая истиной.



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