AstraZeneca собирается к осени разработать новое поколение вакцины от COVID-19

27.02.2021, 12:46, Новости дня

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Британская фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет планируют к осени текущего года создать новое поколение вакцины против COVID-19. Об этом сообщило агентство Reuters 26 февраля со ссылкой на исполнительного директора британского отделения компании Мене Пангалоса.

Препарат поможет бороться с новыми вариантами коронавируса, сказал он. Пангалос отметил, что в графике учтены лабораторные работы и клинические исследования, чтобы протестировать новые препараты.

По словам директора Оксфордской вакцинной группы Эндрю Полларда, новая вакцина будет эффективна против “британского” варианта COVID-19. Пангалос и Поллард сообщили о скором получении данных об эффективности вакцины для пожилых людей. Имеющиеся сейчас данные свидетельствуют о безопасности препарата для людей старшего возраста, заключили они.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала использовать вакцину от коронавируса AZD1222 от компании AstraZeneca всем взрослым старше 18 лет 11 февраля. Вакцина имеет эффективность 63,09% против коронавируса, отметили в ВОЗ. Препарат показывает эффективность и против мутировавших вариантов коронавируса.

Эта вакцина стала второй, которую одобрила ВОЗ. Первым был препарат от компаний Pfizer/BioNTech.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) 29 января разрешило применение вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca на территории Европейского союза. В этот же день поставки вакцины на территории ЕС одобрила Еврокомиссия. Ранее ЕМА разрешило применение американских вакцин производства Pfizer/BioNTech и Moderna.

Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию препаратом AstraZeneca. Использование вакцины против коронавируса одобрили Индия, Мексика, Бразилия, Южная Корея. Постоянный комитет по вакцинации Stiko при Институте вирусологии имени Роберта Коха в Германии 28 января рекомендовал использовать вакцину AstraZeneca гражданам в возрасте от 18 до 64 лет.

Украина планирует получить вакцину от AstrаZeneca в рамках COVAX и закупить отдельно.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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