Белый дом заявил о введении новых санкций против России. Решение примут в ближайшие недели – Псаки

27.02.2021, 12:46, Новости дня

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Соединенные Штаты могут в течение нескольких недель объявить о введении дополнительных санкций против России, заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки 26 февраля. Стенограмма ее речи опубликована на сайте Белого дома.

Отвечая на вопрос журналиста, когда Белый дом расскажет, будут ли введены новые ограничения против Москвы, Псаки сказала, что оценка обоснованности санкций займет “недели, а не месяцы”.

Специалисты изучают предполагаемое участие Москвы во вмешательстве в выборы президента США 2020 года, кибератаке на государственные ведомства США, сообщила Псаки.

13 декабря прошлого года стало известно, что хакеры, которые, вероятно, работают на Россию, похитили информацию из министерства финансов США и управления по телекоммуникациям и информации министерства торговли страны. Жертвами атаки стали государственные, консалтинговые, технологические, телекоммуникационные и нефтегазовые компании в США, Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Организации взломали через сервер обновлений системы управления сетью, созданный фирмой SolarWinds.

Газета The Washington Post сообщала о причастности хакеров группировки APT29, известной как Cozy Bear, к кибератаке на правительственные сайты США. Хакеры, по информации издания, сотрудничают со Службой внешней разведки России.

Президент США Джо Байден после вступления в должность в январе 2021 года обещал рассмотреть несколько вариантов ответа на предполагаемое участие России в кибератаке на американские федеральные структуры. Вашингтон намерен предпринять действия, которые обернутся для Москвы серьезными экономическими, финансовыми и технологическими потерями, говорил собеседник агентства Reuters. В то же время США намерены действовать так, чтобы избежать эскалации конфликта между странами.

В конце февраля Псаки сообщила, что Байден поручил разведке изучить кибератаку на США. Также тему кибератак американский президент поднял во время разговора с лидером РФ Владимиром Путиным.

В последние несколько лет хакеров, действующих из России, обвиняли в кибератаках на госструктуры США, Украины, Франции, Германии, Великобритании, Латвии, Нидерландов.

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