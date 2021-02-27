 

В Киеве проходит акция в поддержку Стерненко. Трансляция

27.02.2021, 12:46, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

23 февраля Стерненко признали виновным по делу о похищении тогдашнего депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела Руслан Демчук.

После приговора Стерненко в нескольких городах Украины прошли акции протеста, в частности в Одессе, Житомире и Киеве под Офисом президента. На Банковой протесты закончились столкновениями с правоохранителями. Полиция задержала 17 протестующих, минимум семь человек получили травмы. Ожоги глаз получили 27 полицейских и нацгвардейцев.

23 февраля сторонники Стерненко объявили бессрочную акцию протеста, которая продлится до того момента, пока активист не будет на свободе.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Его и Демчука арестовывали, но впоследствии выпускали под залог.

Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича. По данным прокуратуры, в деле фигурируют также протоколы осмотра места происшествия и судебные экспертизы. Защита Стерненко настаивала, что они были проведены с многочисленными нарушениями. В частности, к следственному эксперименту следователи привлекли свидетеля, имя которого не назвали и не вызвали на слушания в суде, дом Стерненко обыскивали без присутствия адвоката, а экспертизу шумового пистолета, по словам адвокатов, провели некорректно, писал “Бабель”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / В Омске 75-ю годовщину Победы отметили парадом и конкурсом чтецов

09.12 / Россиян предупредили об аномальных холодах

29.11 / В Японии в результате самоубийств за месяц умерло больше человек, чем от COVID-19 за год

17.02 / Новая версия iOS станет скрывать IP-адреса пользователей от Google

11.02 / “В этом нет никакого секрета”. Вирастюк рассказал, почему решил пойти в политику

02.08 / Венедиктов: Трамп – проблема для Америки. А Байден вернет Америку на путь лидерства

21.08 / Российский астроном открыл новую комету и астероид

14.08 / Глава МИД Германии приедет в Украину на День Независимости

22.10 / “Дикие животные питаются трупами”. В Армении предупредили о возможности экологический катастрофы из-за войны в Карабахе

14.01 / Трамп заявил о беспрецедентной атаке на свободу слова в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска