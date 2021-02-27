Стефанишина рассказала о действиях Украины в случае возможной остановки проекта “Северный поток – 2”

27.02.2021, 12:46, Новости дня

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Ответом Украины на возможную остановку газотранспортного проекта “Северный поток – 2” может стать полная интеграция в открытый и конкурентный европейский рынок. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина 26 февпаля во время дискуссии “Является ли “Северный поток – 2″ проектом ЕС и Германии? Диссонанс европейских голосов”, сообщил “Укринформ”.

“Сейчас Россия не имеет никаких инструментов, чтобы нанести ущерб нашей энергетической безопасности. Но, безусловно, завершение этого проекта подорвет такую безопасность. Ответом на это может быть наша интеграция в европейский рынок и формирование единого пространства для конкуренции, чтобы открыть рынок для компаний Евросоюза, – это еще один из путей, которые мы видим в Киеве”, – заявила она.

Вице-премьер напомнила, что Украина и ЕС обновили приложения по энергетике в Соглашении об ассоциации, где стороны взяли на себя обязательства формировать общий рынок газа и электроэнергии.

“Думаю, это будет лучшим предохранителем”, – добавила Стефанишина.

“Северный поток – 2” – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода началось в 2018 году. В декабре 2019 года строительство заморозили, поскольку США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. На тот момент было достроено 93% газопровода, сообщал Nord Stream 2 AG.

Спустя год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновили. До завершения строительства двух ниток газопровода в общем осталось 160 км “с небольшим”, говорил президент РФ Владимир Путин 17 декабря. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году.

19 января министерство финансов США ввело новые санкции против компаний, задействованных в строительстве газопровода “Северный поток – 2”. В частности, санкции коснулись российского судна “Фортуна” и его владельца – компании KVT-RUS, а также компании “Рустанкер”, нефтяного танкера “Максим Горький” и танкера Sierra для перевозки сырой нефти. МИД Украины приветствовал это решение, а российский “Газпром” впервые допустил возможность приостановки реализации или полной отмены проекта. Однако 24 января стало известно, что российское судно-трубоукладчик “Фортуна” возобновило строительство “Северного потока – 2” в водах Дании.

Газета Handelsblatt написала 1 февраля, что президент США Джо Байден может снять санкции против “Северного потока – 2”, если получит гарантии, что Россия не будет использовать газопровод против Украины и других стран Восточной Европы. В Госдепе опровергли эту информацию, заявив, что будут мешать строительству “Северного потока – 2”.

The Wall Street Journal сообщила 16 февраля, что администрация Байдена начала переговоры с Берлином по поводу санкций в отношении компаний, вовлеченных в процесс строительства.

23 февраля стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этому послужили возможные санкции по отношению к проекту со стороны США.

Один из европейских партнеров российского “Газпрома” – немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea – также заявил о прекращении финансирования проекта “Северный поток – 2”. Компания вложила в газопровод €730 млн.

24 февраля о выходе из проекта сообщила Французская страховая компания AXA.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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