 

«К весне уже готова»: Юлия Меньшова после ухода с Первого канала сменила имидж

27.02.2021, 12:42, Разное
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Актриса театра и кино поделилась с фолловерами снимком в новом образе. Юлия Меньшова после ухода с Первого канала сменила имидж, отказавшись от своего традиционного каре.
51-летняя телеведущая удивила поклонников романтическим образом, сделав короткую мальчишескую стрижку. Фото под названием «К весне готова» можно увидеть в Instagram-аккаунте звезды. Фанаты по достоинству оценили новый имидж Юлии Меньшовой, отметив, что «хулиганская» причёска и очки с роскошной оправой артистке очень идут.

Лауреат национальной телевизионной премии «ТЭФИ» в номинации «Ведущий ток-шоу» ушла из программы «Сегодня вечером», которую вела вместе с Максимом Галкиным. Меньшова объяснила телезрителям, что появились расхождения во взглядах с редакторами проекта, передаёт «Слово и Дело».



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