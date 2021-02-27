В РПЦ поддержали отмену опроса по памятнику на Лубянке

27.02.2021, 12:34, Новости дня

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Московский патриархат и православные активисты поддержали решение московских властей остановить голосование по установке памятника на Лубянке, предложив найти место для монумента Александру Невскому.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда напомнил, что около недели назад он говорил, что лучшим решением было бы не ставить там никакого памятника и сохранить площадь в том виде, в котором она есть сейчас, в чем, по его мнению, тоже был бы «особый символизм». Во время дискуссии предложили много разных исторических фигур для увековечивания, среди которых, по его мнению, много достойных исторических деятелей: Александр Невский, Иван III и другие.

«Но в итоге осталось лишь два претендента, и многие, естественно, отдали свои голоса нашему великому предку – Александру Невскому. Вместе с тем, промежуточные итоги голосования со всей очевидностью продемонстрировали, что сформулированный таким образом вопрос по поводу памятника на Лубянской площади раскалывает общество. И это невозможно игнорировать. В подобных ситуациях Церковь всегда занимала и занимает евангельскую – миротворческую, объединяющую – позицию. Наше общество сегодня остро нуждается в единстве и объединяющих символах», – написал Легойда в своем Telegram-канале.

По его мнению, принятое Собяниным решение «совершенно правильно», поскольку «сегодня не то время, когда мы можем позволить себе вносить в нашу жизнь разделения». Глава синодального отдела добавил, что памятник Александру Невскому «должен обязательно появиться и занять достойное место в год празднования 800-летия святого благоверного князя», надо подумать над тем, где он может быть поставлен. Схожую позицию заняло и общественное православное движение «Сорок Сороков», ранее активно агитировавшее за установку памятника Невскому на Лубянке и даже инициировавшее письмо президенту и патриарху с просьбой поддержать эту идею. В заявлении движения говорится, что оно поддерживает решение властей остановить голосование по памятнику на Лубянской площади, поскольку «атмосфера ненависти, которая сопровождала это голосование, не ведёт наш народ к единению».

В свою очередь представители движения также считают, что памятник Невскому должен быть поставлен на его 800-летие в другом месте в центре Москвы. При этом на Лубянке активисты предложили установить фонтан. «А памятник Дзержинскому его поклонники всегда могут посетить и почтить его память. Он в отличном состоянии находится тоже в центре Москвы, в парке Музеон. И пусть нам всем эта ситуация послужит большим уроком на будущее, чтобы больше не повторять подобных ошибок», – отмечается в обращении.

Накануе голосование по памятнику на Лубянке завершили досрочно. Мэр столицы Сергей Собянин предложил оставить Лубянскую площадь в том виде, в котором она находится сейчас. «Очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам. А само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо», – отметил глава города.

Напомним, голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг в 10.00 мск на нескольких площадках, предполагалось, что оно продлится до 5 марта. В шорт-лист вошли памятники Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. За пять часов со старта голосования за установку памятника на Лубянской площади проголосовали более 100 тыс. москвичей.

Ранее вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве призвала группа российских деятелей культуры и журналистов.