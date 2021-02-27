Мнения: Кто заменит Пашиняна

27.02.2021, 12:34, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вот уже несколько месяцев армянская оппозиция проводит антипашиняновские выступления различной степени вялости. Попытка сковырнуть сдавшего Карабах премьер-министра в ноябре провалилась, в результате чего значительная часть населения поддалась апатии и просто опустила руки.

Вот уже несколько месяцев армянская оппозиция проводит антипашиняновские выступления различной степени вялости. Попытка сковырнуть сдавшего Карабах премьер-министра в ноябре провалилась, в результате чего значительная часть населения поддалась апатии и просто опустила руки.

Однако сейчас ситуация изменилась. И не только потому, что к протестующим присоединилась молчавшая четыре месяца армия (со слов представителей генералитета, они «долгое время терпеливо выносили нападки, направленные на дискредитацию Вооруженных сил действующей властью», однако сейчас терпению пришел конец. После того, как Пашинян заявил о плохом российском оружии, замглавы Генштаба это заявление высмеял и был тотчас же уволен). Ситуация изменилась потому, что изменилась позиция Москвы.

Формально главный (и единственный) военно-политический союзник Еревана придерживается нейтралитета и принципа невмешательства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал происходящие вокруг Пашиняна события «исключительно внутренним делом Армении — нашего очень важного и близкого союзника на Кавказе».

И это правильно – армянские армяне должны сами разобраться с происходящим. Однако по факту Кремль не является сторонним наблюдателем. Ведь если бы Москва поддерживала Пашиняна так, как делала это в период с ноября по январь, то генералы не рискнули бы выйти против премьера. А если они рискнули, то это означает, что РФ умыла руки.

Кому-то, конечно, покажется, что дело в «Искандерах». Что слова Никола Пашиняна о том, что Москва поставила Армении неработающее оружие (которое и привело страну к поражению в войне) было встречено в Кремле даже не с обидой, а с негодованием. И с пониманием того, что Никол Воваевич пытается переложить свою ответственность за оккупацию большей части Нагорного Карабаха азербайджанскими войсками на Россию. И это, думаю, действительно стало одной из причин отзыва поддержки – одной, но не единственной. Главная же в том, что премьер-министр Никол Пашинян не совместим с многогранными интересами Российской Федерации в Армении.

Пашинян – это раскол

России нужна стабильная Армения – с цельным гражданским обществом, перед которым стоят задачи поступательного экономического развития. Реализовать эту задачу Никол Воваевич не в состоянии. Все два с лишним года нахождения у власти он целенаправленно работал на раскол. Науськивал своих сторонников на тех, кто поддерживал его предшественников – Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Науськивал своих сторонников на те элиты, которые видели в нем предателя – например, на карабахские. Науськивал своих сторонников на те институты армянской государственности, которые смели противостоять его амбициям – в частности, на судебную систему. А расколотое общество не может не то что развиваться, но и противостоять врагу.

России нужна союзная Армения – с пророссийски настроенной властью, элитами и населением. Реализовать эту задачу Никол Пашинян не только не может, но и не хочет. Будучи оппозиционным политиком, Пашинян выступал против нахождения Армении в Евразийском союзе – и, став премьером, эту точку зрения по факту не изменил (что бы он ни говорил перед телекамерами). Все 2 с лишним года нахождения у власти он целенаправленно работал на ухудшение российско-армянских отношений.

Назначенные им в различные ведомства люди проводили зачистки своих новых вотчин от пророссийских специалистов. Информационные нукеры премьер-министра стимулировали в обществе антироссийские настроения и пытались взрастить в людях обиду на Москву – обиду напополам с надеждой на то, что «Запад нам поможет лучше». Сам премьер от этой промывки мозгов до последнего для воздерживался, однако его заявление о неработающих «Искандерах» (вкупе с недавней статьей, где он говорил, что Карабах был сдан из-за «изменившейся позиции России») означает, что он включился в кампанию по дискредитации Москвы.

Кто на пост?

Казалось бы, Никол Пашинян соответствует одной грани российских интересов – выполнению Армении пунктов ноябрьского соглашения о прекращении Второй Карабахской войны. Пашинян им следует – он покорно вывел армянские войска из «пояса безопасности», не допустил никаких военных провокаций. Однако проблема в том, что он следует слишком рьяно – забывая о том, что даже у победителя, Азербайджана, есть свои обязательства, которые нужно выполнять.

Например, о выдаче Армении пленных. Часть захваченных армян азербайджанский президент Ильхам Алиев выдавать отказывается, собирается устроить над «террористами» образцово-показательный суд. И Пашинян ничего не делает для того, чтобы их вернуть домой. Даже не говорит о приостановке выполнения Ереваном условий соглашения до того момента, пока Баку не вернет пленных. И это поведение Пашиняна не просто злит армян, но и дает возможность противникам РФ говорить о том, что во всем виновата Москва, которая требует от Армении выполнять соглашения и сквозь пальцы смотрит на то, как Азербайджан их не выполняет. То есть речь снова идет о кампании по дискредитации РФ в армянском обществе.

Да, сейчас Пашинян пытается сохранить власть. Снова идет в народ (в окружении полицейских, естественно), организует митинги протеста и даже предлагает оппозиции начать диалог о досрочных выборах. То есть, не провести выборы, а лишь «начать диалог» о них – диалог, который может ни к чему и не привести. Однако позиция армии жесткая – утром отставка, вечером диалог. И не исключено, что генералы, поддерживаемые львиной долей населения, все-таки добьются отрешения Никола Воваевича от власти. Вопрос в том, кто заменит Пашиняна на посту и.о. главы государства?

Эксперты называют два имени: Эдмон Марукян (лидер партии «Просвещенная Армения») и Вазген Манукян (бывший премьер-министр, а ныне единый кандидат от 17 оппозиционных Пашиняну партий). Но это именно технические премьеры – кто бы из них не пришел во власть, их задачей станет лишь довести страну до досрочных парламентских выборов. Если Никол Пашинян примет в них участие (на что он имеет полное право), то свои условные 10-20% голосов, может, и получит. Однако победу с большой долей вероятности одержит бывший президент Армении Роберт Кочарян – и для измученной страны это станет лучшим выбором.

Не только потому, что Кочарян является выдержанным, компетентным и жестким руководителем, но и потому, что он поддерживает дружеские отношения с Владимиром Путиным. В случае его возвращения к власти все старания армянских соросят и российских протурецки настроенных экспертов по разрыву российско-армянских отношений пойдут прахом.

Теги:

Армения

,

Никол Пашинян