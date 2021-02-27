Мнение: Доклад

27.02.2021, 12:10, Разное

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ЦРУ опубликовало доклад о гибели журналиста Хашогги (у покойного фамилия призносится по-разному, я привык к такому звучанию просто в знак уважения к группе Куин, певшей про эту славную семью еще до того, как это стало мейнстримом). В обтекаемой форме ("мы полагаем") заказчиком убийства назван кронпринц Мохаммед бин Сальман. При этом персональные санкции против него США вводить не будут, хотя 76 подданным королевства въезд в Штаты теперь запрещен. Никаких последствий на данном этапе для Саудовской Аравии не просматривается, хотя смысл в обвинении есть – теперь Мохаммеду в любой момент могут напомнить и припомнить.

Любопытно здесь то, что борьба с международным терроризмом теперь для США абсолютно неактуальна. На данном этапе международный терроризм как инструмент управления перестал быть востребован. Иначе объяснить тот факт, что личный друг Усамы Бен Ладена (а Джамаль Хашогги заявлял о том, что дружил с главтеррористом. У самого Усамы спросить не получится по известной причине), в общем, личный друг Бен Ладена – это ранее было клеймо на всю жизнь. При этом как раз на нынешнем историческом отрезке разнообразные движения Me Too подвергают остракизму людей за мелкие прегрешения десяти-двадцати-и более летней давности. И если для ЦРУ с его профессионально-параноидальным отношением к терроризму дружба Хашогги с Бен Ладеном уже неинтересна, это может означать лишь одно: международный терроризм вычерпан досуха и неинтересен для США в частности и глобального управления в целом. Теперь востребованы новые инструменты глобального управления и террора.

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