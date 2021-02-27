 

Skoda показала «другую» Octavia на первых скетчах

27.02.2021, 12:00, Новости дня
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Чешский автогигант Skoda намерен начать продажи на китайском рынке удлиненной версии Octavia Pro.

Предполагается, что новая модель имеет ряд особенностей, отличающих автомобиль от традиционного исполнения кузова. Внешние изменения коснулись бамперов, задних фонарей, головной оптики. Кроме того, в салоне предусмотрен увеличенный экран мультимедийной системы и сенсорная панель климатического блока. Под капотом Octavia Pro сохранили ту же линейку моторов, что и в других модификациях.

Кроме того, автомобиль будет поставляться с 1,4-литровыми агрегатами на 150 л.с. В более упрощенной комплектации удлиненный литфбэк Octavia Pro обладает 1,5-литровым двигателем который выдает 113 л.с. мощности.



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