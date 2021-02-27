Атмосфера Титана воссоздана в лабораторных условиях

27.02.2021, 12:00, Новости дня

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Ученые провели уникальный эксперимент, используя специально созданное для него оборудование в компании IBM. Они попытались в лабораторных условиях воссоздать атмосферу Титана.

Напомним, что именно этот спутник Сатурна исследователи считают одним из наиболее пригодных небесных тел Солнечной системы для развития жизни. Для опытов использована информация, полученная с космического зонда «Кассини», который также вращался на орбите Сатурна более десяти лет, но к 2017 году прекратил свое существования, войдя в плотные слои атмосферы газового гиганта.

Ученые полагают, что воссозданный атмосферный газ Титана позволит провести еще много лабораторных экспериментов, в процессе которых можно будет сделать ряд научных открытий.