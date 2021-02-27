 

Глава пенсионного фонда Канады ушел в отставку после критики из-за его вакцинации от коронавируса в ОАЭ

27.02.2021, 11:56, Новости дня
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Глава Совета по инвестициям пенсионного плана Канады (CPPIB) Марк Мачин ушел в отставку после критики, которую вызвала его поездка в Объединенные Арабские Эмираты, где он сделал прививку от COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Пресс-секретарь минфина Канады Кэт Куплинскас заявила, что в ведомстве разочарованы “этой тревожной ситуацией” и поддерживают действия совета директоров, который отправил Мачина в отставку.

Мачин не ответил на запрос агентства о комментариях.

По данным источника Reuters, чиновник направил сотрудникам CPPIB служебную записку, в которой рассказал, что был в Дубае по ряду причин, некоторые из которых были “глубоко личными”. Он заявил, что поездка должна была быть “очень частной” и что он был разочарован тем, что она стала предметом “ожидаемой критики”. 

Американское издание The Wall Streat Journal 25 февраля первым сообщило, что Мачин получил прививку от COVID-19 в Дубае, он был привит вакциной Pfizer/BioNTech. Он остается в ОАЭ и должен получить вторую дозу вакцины в ближайшие недели.

При этом в ОАЭ заявляли, что бесплатно прививают только граждан страны и резидентов, и пока неясно, как Мачин мог получить прививку.

В Канаде нет запрета на выезд за границу, однако власти рекомендуют воздерживаться от зарубежных поездок, чтобы предотвратить распространение новых штаммов коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Канаде коронавирус подтвердили у 867 тыс. человек, умерло почти 22 тыс. пациентов.

По данным агентства Bloomberg, в Канаде сделали 1,7 млн прививок от коронавируса.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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