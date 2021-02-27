“Укрзалізниця” к лету хочет ввести в поездах новое меню с ланч-боксами и организовать видеонаблюдение
27.02.2021, 11:56,
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В “Укрзалізнице” планируют к лету в поездах дальнего следования ввести ланч-боксы и новое детское меню. Об этом сказал исполняющий обязанности члена правления “Укрзалізниці” Александр Перцовский в эфире “Громадского радіо” 26 февраля.
“Мы сейчас расширяем линейку заказанных ланч-боксов, которая ранее была доступна только для “Интерсити” и поездов дальнего следования. Верим, что летом это уже будет работать. Также добавляем туда детское меню”, – заявил Перцовский.
Видеонаблюдение, по его словам, становится стандартом для всех новых вагонов, которые заказывает “Укрзалізниця”.
“То же касается вагонов, проходящих капитальное обновление. Там есть стандарт установки видео системы”, – подчеркнул Перцовский.
Глава “Укрзалізниці” Владимир Жмак, говорил, что компания хочет установить камеры видеонаблюдения в украинских электричках.
С 25 августа прошлого года предприятие запустило пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами работников военизированной охраны компании.
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