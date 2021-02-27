Украинская делегация в ТКГ ждет реакции международных партнеров на обострение на Донбассе

27.02.2021, 11:56, Новости дня

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Украина ждет реакции международных партнеров на обострение ситуации на Донбассе. Об этом говорится в заявлении украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, опубликованном в Facebook 27 февраля.

В делегации напомнили, что 26 февраля девять украинских военных пострадали от обстрелов со стороны боевиков под Водяным, еще один подорвался на неизвестном устройстве, а также один военный был ранен под Марьинкой.

“Состояние раненых удовлетворительное, им оказана медицинская помощь”, – отметили в делегации.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон направила ноты специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

“Ждем также соответствующей реакции государств-партнеров и руководства международных организаций”, – заявили в делегации.

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/215943933649358

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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