Лукашенко передал своему старшему сыну пост президента олимпийского комитета Беларуси

27.02.2021, 11:56, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко передал своему старшему сыну Виктору полномочия президента национального олимпийского комитета (НОК) страны. Это произошло во время олимпийского собрания НОК Беларуси, сообщила пресс-служба президента страны 26 февраля.

Генеральный секретарь НОК Полина Головина изначально предложила на пост президента комитета две кандидатуры – Александра Лукашенко и Виктора Лукашенко.

“Если две кандидатуры предлагалось, для меня это новость. Я думал, что вы с одной выйдете. Я не планировал избираться на очередной срок руководителем олимпийского комитета. Я попрошу вас, если вас это устраивает, передаю вам своего старшего сына. Обещаю, что воровства, коррупции, нецелевого использования денег не будет. И отношение к спортсменам и тренерам будет самое доброе. Что касается меня, я ж все равно никуда не уйду от вопросов спорта”, – прокомментировал назначение Лукашенко-старший.

На олимпийском собрании Александру Лукашенко предложили стать почетным президентом НОК. Сам Лукашенко посчитал предложение преждевременным и отказался. Виктор Лукашенко, по словам его отца, не будет государственным служащим, если займет пост президента НОК.

“Он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями”, – сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко руководил НОК с мая 1997 года, а его старший сын с ноября 2019-го был первым вице-президентом этой организации.

В декабре прошлого года МОК принял решение временно отстранить представителей Национального олимпийского комитета Беларуси от участия в мероприятиях МОК, включая Олимпийские игры. В МОК считают, что нынешнее руководство олимпийского комитета Беларуси не защищает спортсменов от политической дискриминации.

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Европейский союз тремя пакетами ввел санкции против 88 белорусских чиновников и семи организаций, 25 февраля их продлили на год – до 28 февраля 2022 года.

—