АЭС Украины продают электроэнергию ниже себестоимости, но это дорого обойдется – заявление коалиции “Энергетический переход”

27.02.2021, 11:56, Новости дня

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Цена продажи атомной электроэнергии в Украине не покрывает себестоимости ее производства и поэтому не позволяет накопить средства, которые понадобятся через 10–15 лет для вывода энергоблоков АЭС из эксплуатации. Об этом заявили эксперты коалиции “Энергетический переход” в позиции по поводу планов построить новые энергоблоки на атомных станциях Украины, опубликованной 25 февраля на сайте организации.

“Атомная энергетика – это дорого. По состоянию на февраль этого года тариф на атомную электроэнергию составляет 0,7 грн за кВт-час. Однако такой тариф является существенно заниженным”, – сказано в заявлении.

По расчетным данным НАЭК “Энергоатом”, стоимость одного кВт-ч, произведенного атомной электростанцией, составляла на март 2019 года около 0,9 грн – с учетом долгосрочной безопасной утилизации отработанного ядерного топлива. Но при этом отчисления в фонд снятия с эксплуатации атомных энергоблоков были рассчитаны по заниженным и неактуальным показателям, отмечают эксперты.

“Таким образом, тариф, что сейчас установлен на атомную электроэнергию, не покрывает всех расходов и отрицательных экстерналий, связанных с производством электроэнергии на АЭС”, – заявили в ассоциации.

Установить справедливую цену должно государство – для этого Минэнерго и “Энергоатом” должны пересмотреть “Концепцию снятия с эксплуатации действующих энергоблоков Украины”, чтобы она учитывала опыт снятия блоков атомных станций с эксплуатации и обеспечивала достаточные отчисления в Фонд резерва снятия энергоблоков с эксплуатации.

“Просмотр создаст условия для установления Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) тарифа, который будет включать все расходы атомной энергетики и позволит справедливое сравнение с “зеленой” генерацией и не приведет к перекладыванию решения созданных нами проблем и финансовых недостач на грядущие поколения”, – сказано в сообщении.

Коалиция “Энергетический переход” подчеркивает, что строительство новых блоков АЭС опасно из-за количества аварий за последние несколько к лет.

“Атомщики утверждают, что вероятность крупной аварии на АЭС составляет один раз в 1 тыс – 10 тыс лет. Такую вероятность они считают “приемлемым риском”. В мире уже было 16 аварий со значительным утечкой радиации, а с момента пуска первой АЭС не прошло и ста лет. И это только АЭС – а еще есть хранилища радиоактивных отходов, уранодобывающая промышленность и, наиболее уязвимый элемент – транспортировка радиоактивных материалов”, – заявили эксперты.

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