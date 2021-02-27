В Москве началась вакцинация добровольцев препаратом «Спутник лайт»

27.02.2021, 11:44, Новости дня

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В Москве стартовала вакцинация участников исследования вакцины «Спутник лайт». В дальнейшем препарат предполагается использовать в сочетании с двухкомпонентной вакциной «Спутник V», сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сегодня первым участникам исследования вакцины от коронавируса «Спутник лайт» сделали прививки. По мере того, как добровольцы будут проходить обследование, объемы вакцинации будут увеличиваться.», – приводятся на сайте мэра Москвы слова Раковой.

По ее словам, на данный момент активно идет подача заявок, за два дня медицинский осмотр прошли 490 человек

Ранее Ракова сообщила, что после завершения исследований вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» ее могут начать применять для ревакцинации.

18 февраля мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что международные клинические исследования вакцины «Спутник Лайт» стартовали в Москве.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина против коронавируса «Спутник V лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения заболевания. Отмечается, что срок действия «лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов.

Данный препарат будет использоваться государствами, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины других стран, не на территории России.