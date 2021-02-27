Хуан Карлос I взял в долг у друзей для погашения долга в Испании

27.02.2021, 11:44, Новости дня

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Предприниматели, пожелавшие остаться неизвестными, одолжили бывшему королю Испании Хуан Карлосу I 4,4 млн евро для уплаты долгов по налогам, сообщила газета El Pais.

По информации издания, знакомые экс-главы государства подписали в присутствии нотариуса договоры займа, чтобы избежать юридических проблем. Для помощи Хуану Карлосу I была избрана такая форма, поскольку дарение привело бы к необходимости уплаты налогов в размере до 40%. Речь идет о 10 благожелателях, хотя сначала желающих помочь было 30 человек. Лица, одолжившие средства почетному королю, пожелали не раскрывать своих имен, передает ТАСС. Во всех договорах займа указана процентная ставка (которая может составлять 0%) и срок погашения долга. Как уточняет издание, последний пункт является спорным, учитывая, что Хуану Карлосу I 83 года, и он не может нести ответственность за долгосрочный кредит, если только его не оплатят наследники.

Адвокат Хуан-Карлоса подтвердил, что почетный король погасил задолженность по налогам на сумму 4,4 млн евро. По версии El Pais, речь идет о незадекларированном доходе, общая сумма которого превышала 8 млн евро, куда входили и расходы на рейсы на частных самолетах, которые до 2018 года оплачивались экс-главе государства фондом его родственника.

Как утверждает газета El Mundo, речь идет о погашенной задолженности за те годы, когда на него уже не распространялась неприкосновенность главы государства после отречения от престола. Представленная декларация касается 2014–2018 годов. По версии газеты, фонд оплачивал частные перелеты Хуана Карлоса I с 2006 года.

Ранее юристы парламента Испании разрешили расследование деятельности Хуана Карлоса I. Напомним, что против короля началось расследование, которое сосредоточено на нарушениях, связанных с отмыванием денежных средств. 3 августа Хуан Карлос I объявил о решении покинуть Испанию.

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