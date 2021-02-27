 

В Госдуму внесли проект о штрафах для иностранных страховщиков

27.02.2021, 11:44, Новости дня
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Правительство внесло в Государственную думу законопроект, которым предлагается распространить на иностранных страховщиков ответственность за навязывание дополнительных услуг, следует из базы данных Госдумы.

Изменения предлагается внести в статью 15.34.1 КоАП. Она предусматривает санкции за необоснованный отказ страховой организации, страхового агента, страхового брокера от заключения публичных договоров, либо навязывание обязательного страхования дополнительных услуг. За нарушение статьи предусмотрены административные штрафы для должностных лиц в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

«Законопроектом предусматривается в целях защиты прав потребителей страховых услуг и во избежание регуляторного арбитража включить в перечень субъектов административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.34.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, иностранные страховые организации, осуществляющие страховую деятельность на территории Российской Федерации через созданные в соответствии со страховым законодательством филиалы», – говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что принятие и реализация положений законопроекта позволит установить правила, по которым иностранные страховщики будут нести ту же ответственность, что и российские.



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