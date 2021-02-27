Мнение: Восстание в Белуджистане

27.02.2021, 11:20, Разное

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Из иранской провинции Систан и Белуджистан приходят сообщения о вооруженном восстании местного населения. Пока речь идет о локальной вспышке, но подобного насилия здесь не был уже давно.

Поводом стала спецоперация КСИР по «борьбе с контрабандой». В реальности нищета местного населения носит просто драматичный характер, а потому здесь люди выживают за счет пограничной торговли. Она существует десятилетиями и позволяет как-то сводить концы с концами. Операция КСИР завершилась тем, что был разгромлен и практически уничтожен конвой с топливом — одним из главных товаров торговли в регионе. Убитых и раненых — порядка 50 человек — каратели даже не «актировали», а просто свалили в канал.

Вспыхнул вооруженный бунт. В Сераване, Суране восставшие атаковали штаб-квартиры КСИР, позавчера в Бампуре произошел ожесточенный бой возле местного отделения госбезопасности. В провинцию перебрасывают карателей из Исфахана.

Провинция быстро наполняется войсками, полностью блокирован интернет и связь, в первую очередь в главном городе провинции Захедане.

Провинция по составу населена этническими и религиозными меньшинствами Ирана — в значительной степени белуджами. Положение людей там и до восстания был почти отчаянное, сейчас к нему добавится и очевидный террор. В целом все предсказуемо: Иран в тяжелейшем кризисе, вся экспортная экономика приватизирована КСИР и прочими госструктурами, все население Ирана живет в очень тяжелом положении. Естественно, что чем глуше и отдаленнее провинция, чем больше в ней разного рода «инородцев», тем более худшие условия жизни. Немудрено, что гнойники постоянно прорываются.

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