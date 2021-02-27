 

Haval презентовала новую модель

27.02.2021, 11:10, Новости дня
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Китайский автогигант Haval официально продемонстрировал новую модель кроссовера, имя которого пока умалчивается.

Данный бренд достаточно часто ограничивается индексами вместо имен для транспортных средств. Предполагается, что модель появится на рынке под названием Chitu. Кроме того, пользователи уже могут рассмотреть внешний вид по эскизу и фотографиям модели. Некоторые технические параметры уже рассекречены до выхода в продажу.

В частности, инженеры построили новый компактный кроссовер на платформе Lemon. Кроме того, данный экземпляр оснащается безальтернативным 1,5-литровым бензиновым двигателем, который выдает производительность около 150 л.с. Остальные опции будут озвучены ближе к началу продаж.



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