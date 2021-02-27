 

NASA опубликовало уникальные изображения свечения ночной Венеры

27.02.2021, 11:10, Новости дня
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Венеру в необычном для землян ракурсе снял американский космический зонд Parker. В результате представители NASA смогли показать, как выглядит соседняя планета в ночном свечении. Фотографии опубликованы в сети.

Как пояснили представители американского аэрокосмического агентства, космический аппарат в момент съемки приблизился к Венере на расстояние чуть более 12 тысяч километров.

На фото видны крупные элементы поверхности планеты. Кроме того, так называемое ночное свечение позволит сделать качественный спектральный анализ для определения химического состава находящихся на Венере химических веществ. Съемка проводилась еще летом прошлого года, но фотографии решили опубликовать только сейчас.



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