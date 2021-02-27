Байден посоветовал Ирану “быть осторожнее” после авиаудара США по объектам проиранских группировок в Сирии

27.02.2021, 11:06, Новости дня

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Ирану следует “быть осторожнее”. Об этом заявил президент США Джо Байден журналистам в ответ на вопрос, какой сигнал Вашингтон посылает Тегерану авиаударом по Сирии, сообщило 26 февраля агентство Reuters.

Байден ответил, что Иран “не может действовать безнаказанно” и посоветовал ему “быть осторожным”.

Американские вооруженные силы по приказу Байдена в ночь на 26 февраля нанесли серию авиаударов по инфраструктуре, которую используют поддерживаемые Ираном группировки боевиков на востоке Сирии. Это была первая военная операция Байдена после того, как он официально стал президентом США 20 января этого года.

Атака стала ответом на недавние нападения на персонал США и коалиции в Ираке, а также на продолжающиеся угрозы. Бомбы уничтожили несколько объектов на пограничном контрольно-пропускном пункте, которые используют боевики группировки “Катаиб Хезболла” и “Катаиб Саид аль-Шухада”. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что жертвами атаки стали 17 боевиков, также были уничтожены три грузовика с боеприпасами.

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