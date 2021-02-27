 

Данилов рассказал, что рассмотрят на следующем заседании СНБО

27.02.2021, 11:06, Новости дня
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Во время следующего заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) заслушают отчеты Службы безопасности и Офиса генпрокурора Украины по делам дезертирства и государственной измены. Такие планы озвучил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”, которая транслируется на канале “Украина” и на YouTube-канале Shuster online.

По словам Данилова, правоохранители объяснят, почему до сих пор не расследованы дела, касающиеся дезертирства, государственной измены и террористической деятельности, произошедших после начала агрессии России против Украины.

“К сожалению с 2014 по 2015 годы, когда произошла агрессия [России], когда часть военных предала нашу страну, до этого времени нет ни одного приговора. Пять-шесть лет длятся процессы и судьи не принимают решений”, – сказал он. 

Секретарь СНБО пообещал через две недели дать ответ на эту проблему.

“Они отчитаются, почему до сих пор нет приговоров. Почему и сколько они отработали и что нужно сделать”, – объяснил Данилов.

СНБО 26 февраля принял максимальные санкции, которые позволяет законодательство, в отношении 10 бывших топ-офицеров страны, которые предали Украину. Данилов объяснил, что указанные лица лишены всех государственных наград Украины и на сегодняшний день не имеют ни одного украинского звания.

В список вошли бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко и бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко. Они фигурируют в уголовном производстве, открытом после событий на Евромайдане. В частности, Якименко, по данным СБУ, отдавал приказ расстреливать протестующих на Майдане Незалежности в Киеве 18–20 февраля и лично приказал уничтожить ведомственные документы, свидетельствующие о преступлениях против Майдана.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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