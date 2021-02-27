Литва призвала Россию освободить незаконно удерживаемых украинцев и прекратить милитаризацию Крыма

27.02.2021, 11:06, Новости дня

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Министерство иностранных дел Литвы в День опротивления российской оккупации Крыма 26 февраля заявило о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Заявление размещено на сайте литовского внешнеполитического ведомства.

“Мы решительно осуждаем военную агрессию Российской Федерации против Украины, которая началась семь лет назад и продолжается до сих пор, а также незаконную аннексию Крыма и Севастополя, что является грубым нарушением международного права. Подчеркивая резолюцию 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины, мы призываем РФ уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы призываем Россию положить конец систематическим ограничениям и репрессиям в отношении правозащитников, журналистов, гражданского общества, особенно крымских татар, в незаконно аннексированном Крыму и снять запрет на деятельность крымских татар. Мы призываем к освобождению незаконно задержанных граждан Украины, прекращению милитаризации полуострова и обеспечению свободного судоходства в Азовском море и Керченском проливе”, – заявили в МИД Литвы.

В ведомстве подчеркнули, что страна продолжит последовательную политику непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя и будет делать все, чтобы санкции Европейского союза и другие ограничительные меры против России продолжались до тех пор, пока РФ не уйдет с незаконно оккупированных территорий Украины.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году объявил 26 февраля Днем сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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