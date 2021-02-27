В администрации Байдена смогут работать те, кто в прошлом употреблял марихуану

27.02.2021, 11:06, Новости дня

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В администрацию президента США Джо Байдена будут брать работников, которые в прошлом употребляли марихуану. Каждого кандидата рассмотрят в индивидуальном порядке, сообщил телеканал NBC News 26 февраля со ссылкой на чиновников Белого дома.

Употребление марихуаны в США является законным в некоторых городах и штатах, однако незаконна в соответствии с федеральным законодательством и является потенциально дисквалифицирующим фактором при получении допуска к секретной информации, отметили журналисты.

Работать такие кандидаты будут исключительно на позициях, не требующих доступа к секретной информации. На время работы в администрации они должны будут отказаться от наркотика.

Журналисты добавили, что рекреационные наркотики запрещены федеральным законом, но на уровне штатов их активно легализуют, в связи с чем пункт о неупотреблении каннабиса становится проблемным для большого числа претендентов.

Представитель Белого дома заявил, что новые принципы защитят национальную безопасность и улучшат кадровую политику, чтобы талантливые и высококвалифицированные кандидаты, которые употребляют марихуану, могли служить американскому народу.

При этом он не указал, сколько потенциальных сотрудников были бы лишены права на работу за употребление марихуаны. Однака, по его словам, этот вопрос затронул достаточно кандидатов, поэтому администрация Байдена решила провести тщательный анализ политики этого вопроса.

Конгресс США впервые рассмотрел и поддержал декриминализацию каннабиса на всей территории станы 4 декабря прошлого года, сообщал NBC News. Палата представителей проголосовала за исключение марихуаны из федерального закона о контролируемых веществах. За документ проголосовало 222 демократа, против высказалось шесть демократов и 158 республиканцев.

Комиссия ООН по наркотическим веществам исключила каннабис из списка наиболее опасных наркотиков 2 декабря. В состав этой комиссии входят 53 государства.

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