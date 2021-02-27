 

Диетолог Бурляева назвала болезни, при которых нельзя есть сырые овощи

27.02.2021, 11:02, Разное
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Диетолог Екатерина Бурляева рассказала, при каких болезнях нельзя употреблять в пищу сырые овощи. В них содержатся витамины, разрушающиеся в процессе приготовления.
Витамин С в основном содержится в сырой капусте. При тепловой обработке он разрушается, но овощ в сыром состоянии нередко вызывает вздутие живота. В приготовленном виде риск развития побочного эффекта снижается. Все это связано со структурой пищевых волокон, входящих в состав капусты.

Сырые овощи не рекомендуется есть люди с язвой желудка и болезнями ЖКТ в период обострения. В данном случае важно отдать предпочтение тушеным, запеченным и отварным продуктам, например, рагу.

Ряд овощей содержат вещества, которые лучше усваиваются в приготовленных блюдах. В томатах имеет ликопин, снижающий риск развития рака. Это вещество лучше всасывается в кишечнике после тепловой обработки.

Источник: rg.ru



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