Быстрее сжечь жир поможет кофе перед тренировкой

27.02.2021, 11:02, Разное

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Испанские исследователи назвали простой способ быстрее сжечь лишний жир. Обрести желанную стройность поможет чашка кофе, выпитая перед тренировкой в спортзале.

Ученые одного из испанских центров научных исследований опубликовали материал о методах похудения. Соответствующая статья появилась в издании Международного общества спортивного питания. В ней эксперты рассказали о том, как можно сбросить лишний вес с помощью кофе. Как оказалось, чтобы скорее сжечь жиры в организме, достаточно перед занятиями в спортзале или на улице выпивать чашку популярного напитка.

Особых условий или методик при таком похудении нет, кроме того, что кофе следует употреблять примерно за полчаса до тренировки. Выводы об эффективности такого способа специалисты научной группы сделали на основании экспериментов с участием волонтеров. Все добровольцы принадлежали к возрастной категории не старше 32 лет. Кроме того, все они уделяли в своем расписании время для занятий спортом.

Учёные разделили испытуемых на две команды, из которых одна занималась в спортзале по обычному графику, без употребления бодрящего напитка. Вместо этого волонтерам выдавались препараты, являющимся плацебо. После окончания эксперимента с использованием аэробных нагрузок эксперты поверили полученные обеими группами результаты. Те добровольцы, которые пили перед тренировкой кофе, более динамично теряли лишние килограммы. Это связывают это с воздействием кофеина и максимальным окислением жировых клеток во время нагрузок на организм.

При этом исследователи указывают и на возможные негативные последствия от неконтролируемого употребления кофе. Стремясь улучшить физическую форму, нужно не забывать о вреде чрезмерных доз кофеина. Их переизбыток способен спровоцировать неврологические заболевания, особенно при его приеме натощак.

Источник: volg.mk.ru