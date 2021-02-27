 

ВВС США получат 400 «достающих до России» стелс-ракет

27.02.2021, 10:55, Новости дня
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ВВС США к середине 2025 года получат 400 «способных достать до России» крылатых стелс-ракет AGM-158B JASSM-ER, сообщило американское издание Janes.

Отмечается, что контракт, заключенный с компанией Lockheed Martin, предусматривает производство ракет к середине 2025 года, передает РИА «Новости».

Летом 2020 года украинская консалтинговая компания Defense Express заявила, что ракетное вооружение стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress американских ВВС может «нанести удар» по РФ без захода самолетов в контролируемую ЗРК С-400 «Триумф» область воздушного пространства.

Военный эксперт Владислав Шурыгин сообщил, что наиболее короткое расстояние между США и Россией находится над Северным полюсом, американские военные более 70 лет отрабатывают нанесение ударов через него.

Между тем военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко уверен, что у РФ есть надежная защита от ударов стратегической авиации США через Северный полюс.



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