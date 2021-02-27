В РФ выявили 11,5 тыс. новых случаев коронавируса

27.02.2021, 10:55, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

За минувшие сутки в РФ выявлено 11 534 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 11 534 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 11,6% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1825, Санкт-Петербурге – 951, Московской области – 558. Всего в стране выявлено 4 234 720 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 799 406 человек, из них 16 020 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 439 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 85 743 человека.

Накануне, 26 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11 086. Таким образом, число новых случаев за сутки увеличилось на 448.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.