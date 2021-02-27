 

В РФ выявили 11,5 тыс. новых случаев коронавируса

27.02.2021, 10:55, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

За минувшие сутки в РФ выявлено 11 534 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 11 534 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 11,6% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1825, Санкт-Петербурге – 951, Московской области – 558. Всего в стране выявлено 4 234 720 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 799 406 человек, из них 16 020 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 439 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 85 743 человека.

Накануне, 26 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11 086. Таким образом, число новых случаев за сутки увеличилось на 448.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.11 / 51-летняя Лопес полностью обнажилась для видео

25.02 / Украина рассчитывает получить 1,2 млн доз вакцин от Польши в марте – Зеленский

18.12 / Эксперт: Пашинян не виноват в истоках поражения Армении в Карабахе

26.11 / СБУ разоблачила схему хищения денег на покупке компьютеров для школ. Фирмам перечислили 70 млн грн

18.08 / На акцию протеста в Минске собрались тысячи человек

19.01 / Независимых экспортеров газа по трубопроводам в России нет – эксперт

07.07 / Жителей Новороссийска возмутили гуляющие по городу в купальниках туристы

04.01 / МИД РФ в Twitter ответил Помпео картиной «Отступление Наполеона из Москвы»

30.10 / Правительству Великобритании предъявили иск за бездействие на фоне «российского вмешательства»

18.12 / В Раде решили ужесточить ответственность нардепов за кнопкодавство

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска