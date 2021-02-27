Названа лучшая валюта для сбережений весной

27.02.2021, 10:55, Новости дня

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Основную часть вложений лучше делать в долларах США, поскольку «личные» валюты европейских стран, а также рубль, находящийся под давлением геополитических угроз, рискуют в ближайшие месяцы потерять в цене, рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Потенциал дальнейшего роста фаворитов прошлого года, в последние месяцы ставших аутсайдерами, – в первую очередь, не входящих в зону евро валют европейских стран, – на горизонте 6-12 месяцев является ограниченным, а риски снижения к доллару высокими. То же самое касается многих развивающихся и сырьевых валют, вышедших в 2021 году в лидеры благодаря ралли большинства активов, в том числе товарных. Следовательно, для хеджирования валютных рисков сейчас основная часть вложений инвесторов должна быть номинирована в долларах США», – приводит РИА «Новости» комментарий эксперта.

Бабин заявил, что последние девять месяцев наблюдалась ситуация, когда большинство валют значительно подорожало по отношению к доллару, а доходность активов снизилась, почти лишив их премии за риск. «Это касается как развитых, в основном европейских, так и развивающихся валют. Те же валюты, которые по-прежнему недооценены по отношению к доллару, несут в себе нерыночные риски – к примеру, рубль, находящийся под давлением геополитических угроз», – отметил эксперт.

Ранее заместитель руководителя российского МИД Сергей Рябков заявил, что России следует принять меры, чтобы сократить зависимость от доллара до минимума.

Напомним, что Минфин частично заменил доли доллара и евро в Фонде национального благосостояния юанем и иеной. Эти изменения внесены для повышения доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ, подчеркнули в ведомстве.