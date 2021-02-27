В Литве мужчина умер через несколько минут после прививки от COVID

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27.02.2021, 10:32, Новости дня
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Власти Литвы зафиксировали смерть 77-летнего человека после прививки от коронавируса, однако предполагается, что вакцинация не стала причиной летального исхода, информирует портал Delfi.

По данным литовской службы контроля лекарств смерть 77-летнего мужчины наступила после вакцинации от коронавируса.

«ЛСКЛ получила данные, которые позволяют сделать вывод, что вакцинация не была причиной смерти. Но, поскольку смерть наступила через несколько минут после прививки, служба зафиксировала этот случай как еще одно сообщение о нежелательном эффекте», – сказал порталу Delfi глава службы Гитис Андрюленис, передает РИА «Новости». Он уточнил, что у пациента были проблемы с сердцем и кровеносной системой.

По словам представителя службы Ругиле Пильвинене, о смертях после принятия лекарств сообщают нечасто. Мужчину прививали в амбулаторном учреждении, его клиническая смерть наступила через несколько минут после вакцинации. Пациента реанимировали, но спасти не смогли, уточнила она.

«Это было больше случайным явлением, чем связанным с вакцинацией процессом. Мы оцениваем все тяжелые нежелательные реакции и проявления», – сообщила представитель ЛСКЛ.

В январе в Литве несколько десятков человек пожаловались на состояние здоровья после вакцины от коронавирусной инфекции. Люди сообщали о боли в мышцах, рвоте, головной боли, и резком повышении температуры.



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