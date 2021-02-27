В мире: Как США воспитывают миллионы новых гомосексуалистов

27.02.2021, 10:32, Новости дня

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В споре о том, является ли гомосексуальность врожденным, генетическим качеством или же обусловлена воспитанием, появился важный аргумент. Институт Гэллапа (США) опубликовал данные нового социологического исследования, посвященного сексуальной и гендерной ориентации американцев. И результаты этого опроса уже называют шокирующими.

Согласно данным опроса, проведенного Институтом Гэллапа, в настоящее время 5,6% американцев относят себя к представителям ЛГБТ-сообщества (геям, лесбиянкам, бисексуалам и трансгендерам), это больше, чем когда-либо в истории страны. При этом поколение миллениалов (родившиеся в 1981-1996 гг.) почти в три раза чаще (9,1%) идентифицируют себя в качестве лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, чем более старшее поколение X (1965-1980 гг.) – 3,8%. А поколение Z (1997-2002 гг.) – и вовсе в пять раз чаще (15,9.%). Иначе говгоря, каждый шестой американец в возрасте 18-23 лет относит себя к ЛГБТ. Некоторые заокеанские исследователи называют последнюю цифру шокирующей.

Но еще более ошеломляющий рост дает статистика лиц, относящих себя к самоидентифицируемым трансгендерам: по сравнению с поколением X, число трансгендеров среди американских миллениалов выросло на 500%, а среди представителей поколения Z – на 800%. Напрашивается вывод: чем старше поколение, тем меньше американцев причисляют себя к ЛГБТ. По мнению исследователей Института Гэллапа, благодаря таким социальным «достижениям», как легализация однополых браков, рост числа американцев с нетрадиционной сексуальной ориентацией будет продолжаться. Уже сейчас имеющиеся данные, скорее всего, недооценивают фактическое количество представителей ЛГБТ-сообщества в США.

Поборники однополого влечения называют статистику Института Гэллапа «хорошими новостями для личной свободы». На протяжении значительной части американской истории к ЛГБТ-сообществу было принято относиться как к опасным или девиантным людям, но в последние двадцать лет все больший процент американской молодежи готовы принять свою нетрадиционную сексуальную ориентацию. Действительно, по данным ученых из Университета Сан-Диего, опубликованным в журнале Archives of Sexual Behavior в 2016 г., число геев в США увеличилось за 25 лет в два раза.

Среди 17 первых постановлений, подписанных новым президентом США Байденом в день своей инаугурации, оказался указ «О предотвращении и борьбе с дискриминацией на основе гендерной идентичности или сексуальной ориентации». Указ, наделавший много шума за океаном и в российской прессе, на деле означает следующее: американские школы, получающие федеральное финансирование, должны отныне относиться к биологическим мужчинам, идентифицирующим себя в качестве женщин, как к женщинам.

Опрос Института Гэллапа пришелся на момент дискуссии по еще более эпохальному документу, повторно рассматриваемому в данный момент в Конгрессе США. Речь идет о т.н. «Законе о равенстве», призванном дополнить краеугольный для существования американского общества «Закон о гражданских свободах» (1964), принятый для борьбы с расизмом. Авторы поправок намерены внести такие понятия, как гендерная идентичность и сексуальная ориентация, в число федеральных гражданских прав и защищенных от дискриминации категорий, например, таких как понятие о расе.

Нет сомнений, что «Закон о равенстве» будет принят в контролируемой демократами Палате представителей, в то время как президент Джо Байден горячо поддержал «историческую», по его словам, инициативу и пообещал немедленно ее подписать после принятия конгрессменами. За красивыми словами о гендерных свободах и правах личности в преамбуле нового законопроекта скрывается следующее: после его вступления в силу многие права женщин, завоеванные с таким трудом, будут принесены в жертву.

Мужчины, идентифицирующие себя в качестве женщин, получат доступ к женским раздевалкам. Как и право (пусть и с оговорками) участвовать в женских соревнованиях, или, например, ночевать в приютах для женщин-жертв домашнего насилия.

Верится с трудом? А вот текст: «Человеку не может быть отказано в доступе к общему помещению, включая туалет, гардеробную и раздевалку, соответствующую его гендерной идентичности». Легко представить, как сотрудник-мужчина Администрации транспортной безопасности (TSA), определяющий себя в качестве лица женского пола, сможет в полном праве участвовать в обысках с раздеванием женщин, например, в аэропорту.

Соблюдать новые правила будут обязаны любые учреждение, предоставляющие товары, услуги или программы, а также любая организация, получающая федеральное финансирование. Кроме того, религиозные учреждения, агентства по усыновлению и благотворительные организации столкнутся с федеральными санкциями за отстаивание основ биологии, современной генетики, ссылки на примеры из Библии по вопросам, касающихся секса и брака. Как свидетельствуют священнослужители ряда американских христианских деноминаций, уже сейчас во время проповедей на тему тела, пола и гендера они видят, как их юные прихожане покидают помещение церкви. И все потому, что в школе им говорят о том, что как только они слышат критику в адрес трансгендеров, они должны встать и уйти.

Возникает вопрос: увеличение числа американцев-представителей ЛГБТ и принятие законов, которые казались немыслимыми еще десять лет назад – это дань моде, пропаганде и желание установить тотальный контроль над жизнью и экономической деятельностью рядовых граждан, или нормальное, вполне естественное развитие общества?

Защитники ЛГБТ уверены, что мы имеем дело не с каким-то социальным конструктом, но с абсолютно обычным однополым влечением, которое проявляется во всех больших масштабах не в силу пропаганды, но потому что современный человек начинает чувствовать себя все более свободным. Как тут не вспомнить ту критику, которой как внутри страны, со стороны либеральной оппозиции, так и на Западе подверглось российское правительство, на законодательном уровне запретившее гей-пропаганду среди несовершеннолетних.

Оппоненты «нового дивного мира» утверждают обратное: не может число геев увеличиться в два раза только из-за расширения «свобод». И вместо того, чтобы найти здравые, узкоспециализированные способы оградить американцев, идентифицирующих себя в качестве ЛГБТ, от действительно имеющей место несправедливой дискриминации, новый законопроект Байдена будет действовать как карающий меч, преследуя тех, кто не поддерживает новомодные гендерные идеологии. Такая ситуация ударит по понятию бинарного пола, буквально записанного в наш генетический код и являющегося основополагающим для многих общественных законов. Не в последнюю очередь законов, защищающих равенство, безопасность и конфиденциальность женщин.

В 2009 г. Американская психиатрическая ассоциация (APA) оспорила решение Всемирной организации здравоохранения, не признавшей гомосексуализм заболеванием. По мнению экспертов APA, если человек начинает считать себя представителем противоположного пола, про него можно сказать, что он страдает «гендерной дисфорией» – психологическим заболеванием, которое до сих пор не считается патологией. Точку зрения APA в свое время разделяли видные американские сексологи, психологи и психотерапевты Джозеф Николоси, считавший гомосексуальность результатом «дефицита половой идентификации», и Чарльз Сокарайдес, также отказывавший признавать научно доказанным тезис о генетически врожденной гомосексуальности.

В 2016 г. после ряда лет исследований, проведенных в Университете Корнелла, доктор клинической психологии и лесбиянка-активистка Лиза Даймонд пришла к выводу, что геи «такими не рождаются», а сексуальная ориентация человека является переменчивой характеристикой, на которую оказывают влияние значительное количество сторонних факторов. Точку зрения коллеги поддержала клинический психолог Лаура Хайнс, заявившая: «Битва за то, что геи такими рождены и не могут измениться, окончена. ЛГБТ-активистам пора прекратить продвигать этот миф».

Мы видим, что наука, как минимум, не подтверждает, а то и вовсе сомневается в политкорректном дискурсе, сложившемся в американском обществе в отношении ЛГБТ-сообщества. А это значит, что новые социальные законы ущемляют права большинства, которое не может применять к ЛГБТ социальное регулирование в своих интересах, вынужденно следовать за настойчивой пропагандой и смириться с недоказанными теориями о генетически предрасположенном сексуальном влечении людей к своему полу.

Действительно, разве нельзя назвать пропагандой, когда на американском детском канале Nickelodeon транслируется мультик, помогающий малышам разучивать алфавит, попутно знакомя их с ЛГБТ-символикой? Или когда американские дети заказывают подарки у организации «Транс-Санта», а 12-летние девочки начинают считать себя «транс-полумальчиками», вдохновившись примерами модных молодежных звезд-квиров из соцсетей, приобретать мужское белье и эластичные бинты для приостановки роста груди?

Примеры можно приводить еще долго, но лучше дать слово американской либеральной журналистке Кейти Херцог. Сама того не желая, она предоставила убедительный аргумент в руки противников гей-пропаганды. В частности, рассказала о том, как социум влияет на радикализацию самого ЛГБТ-сообщества, отсеивающего всех «ортодоксальных» геев и лесбиянок, не умеющих вписаться в новые реалии.

В своем материале, размещенном на портале Weekly Dish, Кэти Херцог задается вопросом: куда делись бары для лесбиянок в современных США, ведь еще в 1980 гг. их было более 200, а сегодня осталось только 15?

Автор указывает, что помимо экономических причин, коронакризиса, появления специальных приложений для гей-знакомств, есть и еще одна: считаться лесбиянкой (многие из которых, например, выступают против мужчин-трансгендеров в спорте, считая это еще одной формой угнетения женщин) сегодня в США просто немодно. Все большее число молодых представительниц ЛГБТ предпочитают выбрать какой-то иной тип своей половой идентификации: пансексуальный, автосексуальный, омнисексуальный, сапиосексуальный, асексуальный – каждый со своим флажком. Одна из собеседниц призналась журналистке (естественно, анонимно), что когда она рассказала своим коллегам по университету о своей лесбийской ориентации, на нее посмотрели с оттенком легкого сожаления и даже неприязни, указав, что она использует устаревший и проблематичный термин.

Также на правах анонимности Кэти Херцог приводит слова терапевта, специализирующегося на проблемах ЛГБТ-пациентов. По словам врача, наиболее частые жалобы ее пациенток связаны с гендерной идентичностью, причем это касается главным образом молодых женщин, страдающих от социального воздействия окружающей среды. Терапевт призналась, что именно социальное влияние становится причиной появления стольких американок, рассматривающих себя в качестве небинарных людей, но в этом она никому не может признаться из-за слишком большого профессионального риска. Журналистка делает очевидный вывод: люди – социальные существа, на которых влияют сверстники, масс-культурные факторы и социальные сети с яркими профилями небинарных фигур, как бы такие слова не раздражали защитников ЛГБТ.

Споры о том, с чем связан рост числа представителей ЛГБТ-сообщества, и как это повлияет на будущее традиционной семьи в США и на Западе в целом, будут продолжаться и дальше. Но если у кого-то есть сомнения по поводу гендерной идеологии, внедряемой с детского сада и школы, просто вспомните, что произошло с имиджем бывшего кумира западной молодежи Джоан Роулинг. И все из-за того, что она посмела усомниться в навязываемых Западом социальных нормах нового века.

Здравый смысл и права человека предусматривают равное и уважительное отношение к сексуальным меньшинствам. Но на современном Западе, и в США в частности, мы видим обратную картину ущемления прав гетеросексуального большинства, не согласного с внедряемыми в массовое сознание положительными ЛГБТ-стереотипами.

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