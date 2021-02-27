«У нашего соседа дела хуже, чем у нас» — президент Мексики о борьбе с пандемией

27.02.2021, 10:24, Новости дня

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Мексика справляется с коронавирусом лучше, чем Соединённые Штаты Америки, заявил президент Мексики Лопес Обрадор. Тем не менее, как пишет Fox News, темпы вакцинации в Мексике ниже, чем в США, а показатель заболеваемости недостоверен из-за низкого уровня тестирования. Чтобы защитить от вируса как можно больше людей, власти Мексики закупают российские и китайские вакцины.



Reuters

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его страна справляется с пандемией коронавируса лучше, чем Соединённые Штаты, пишет Fox News. «У самой могущественной нации на Земле, нашего соседа, дела хуже, чем у нас», — приводит новостной сайт слова мексиканского лидера.

Это заявление прозвучало во вторник, когда число погибших за время пандемии в Мексике составляло более 181 тыcячи человек. В США, где население в 2,6 раза больше, этот показатель недавно превысил 500 тыс., напоминает Fox News.

Президент США Джо Байден в понедельник подчеркнул, что пандемия унесла больше жизней американцев, чем Первая мировая, Вторая мировая и Вьетнамская война, вместе взятые. «От этого вируса у нас погибло больше людей, чем в любой другой стране мира», — заявил глава государства.

Fox News сообщает, что в Мексике было поставлено около 1,7 миллионов доз вакцин, тогда как в США — 64 млн. Помимо вакцин Pfizer, Мексика собирается использовать вакцины из РФ и Китая. В понедельник вечером южный сосед США заполучил первую партию «Спутника V» — 200 тыс. доз.

Лопес Обрадор, которого критиковали за его действия в связи с пандемией, в прошлом месяце заразился коронавирусом, пишет Fox News. Президент Мексики обвинял богатые страны в чрезмерном накоплении вакцин и требовал от американских властей вакцинировать миллионы мексиканцев, проживающих в Соединённых Штатах, вне зависимости от наличия у них документов.

«В Мексике подтверждено более 2 миллионов случаев COVID-19, но низкий уровень тестирования означает, что реальная цифра, вероятно, в несколько раз выше», — пишет Fox News.