Fox News – ради новых войн на Ближнем Востоке ястребы готовы повторять ложь о расизме

27.02.2021, 10:24, Новости дня

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Демократическая партия США не может смириться с тем, что в стране ещё есть сторонники Трампа, и требует признать штурм Капитолия акцией белых националистов, отмечает Fox News. Неоконсерватор Лиз Чейни, мечтающая о новых войнах на Ближнем Востоке, послушно повторяет пропаганду демократов в надежде повлиять на внешнюю политику администрации Байдена, полагает телеведущий Такер Карлсон.

Когда вы представляете себе авторитарного лидера, вам видится какой-нибудь помешанный на власти деспот, лихорадочно защищающий собственный режим. Вам видится Николае Чаушеску, расхаживающий по своему кабинету и замышляющий новые дьявольские способы подавления очередного крестьянского восстания. Так оно и есть, но это не полная картина. Реальность сложнее. Фашизм — это стиль правления, но это ещё и своеобразная религия. Цель не только в том, чтобы заставить вас повиноваться, цель — обратить вас.

Прежде чем казнить своих политических соперников, Сталин принуждал жертв выражать любовь к нему и к советскому государству. Он проводил нечто вроде религиозного ритуала. Сталин утверждал, что он атеист, но на самом деле он был похож, скорее, на светского аятоллу. Почему мы вам это рассказываем? Потому что сейчас в нашей стране мы видим действие тех же импульсов.

Демократам было недостаточно взять под контроль всю федеральную власть после ноябрьских выборов. Они получили желанную власть, но их это не удовлетворило. Они почти не отвлекались на то, чтобы это отпраздновать. Наоборот, они как будто бы стали ещё злее! Почему? Вот почему: потому что ещё оставались американцы, несогласные с ними. Мысль об этом не давала им спать, будоражила их.

Об этом свидетельствует и статистика. Согласно одному новому исследованию, самой насущной проблемой избиратели-демократы в данный момент считают существование избирателей Трампа. Не инфляцию, не смертность от наркотиков, не расшатанную экономику страны и даже не глобальное потепление! А людей, не разделяющих их взгляды. В них демократы видят настоящую угрозу.

Поразительно, насколько всё это оторвано от реальности. Не так уж много осталось американцев, осмеливающихся не повиноваться новому техногосударству. А немногие оставшиеся никогда не имели так мало власти, как сейчас. На данный момент очаги сопротивления корпоративному конформизму редки и рассеяны. Это владельцы магазинов оружия, коммерческие рыболовы в море, несколько свободомыслящих семей, живущие в отдалённом посёлке, в 30 милях от города. Трое мужчин на перекуре за магазином автозапчастей в Бангоре. Официантка в Бруклине, остающаяся при своём мнении. Другими словами, люди, у которых в нашем обществе меньше всего власти.

Таких людей вы редко видите по телевидению, но они существуют, и демократы знают, что они существуют. И поэтому демократы не успокоятся, пока все до последнего отступника не примут единственную истинную веру. Если потребуется, для этого применят силу. Демократы, разумеется, хотят новых законов, но ещё больше они хотят, чтобы всё население повторяло за ними их катехизис. Вот почему они тратят так много энергии — если подумать, поразительно много энергии — на то, чтобы контролировать чужие слова. Ваши мысли для них даже важнее, чем ваши дела.

Им нужно, чтобы вы были с ними согласны. Поэтому они принуждают вас повторять их лозунги. «Многообразие — наша сила». «Изменение климата — экзистенциальная угроза». «Беспорядки в Капитолии были бунтом сторонников превосходства белой расы». Чем абсурднее утверждение, тем истеричнее они требуют, чтобы вы его повторяли. В данный момент демократы полностью сосредоточены на том, чтобы заставить вас согласиться, что события 6 января были проявлением расизма.

Интересно, кто в Америке соглашается говорить это вслух. Выступая на этой неделе, конгрессмен-республиканец от Вайоминга Лиз Чейни решила проявить послушание. Вот что она говорит о беспорядках в Капитолии. Послушайте.

ЛИЗ ЧЕЙНИ, конгрессмен США: Для нас очень важно не поддаться искушению отвести глаза. И очень важно, особенно нам, республиканцам, внести ясность: наша партия — это не партия превосходства белой расы…

Ого! Итак, это очень важно, говорит она, внести ясность, что мы, республиканцы, не партия превосходства белой расы. Хорошо. Но кто считает обратное? Кто говорит, что Республиканская партия — это партия превосходства белой расы? Конечно, это партия корпораций, зачастую — партия, за которую стыдно, и это определённо тупая партия. Но партия превосходства белой расы? Так говорят лишь демократы и их пропагандисты в СМИ. А теперь ещё и Лиз Чейни. Потому что какой-то парень принёс на митинг флаг Конфедерации.

Это странно. Когда арестовали Джеффри Эпштейна, мы что-то не слышали, чтобы (конгрессмен-демократ. — ИноТВ) Адам Шифф оправдывался: «Мы должны сделать всё возможное, чтобы никто не подумал, что мы партия растлителей малолетних!» Ага. Шифф даже не подумал бы выступать с такой речью! Ни один демократ этого не делал. Демократы не повторяют рефлекторно ругательства, которыми их осыпают враги. Они не ненавидят себя. Они не идиоты.

Лиз Чейни тоже не идиотка. Она умна. Её эгоизм тоже вроде бы не пострадал. То есть дело не в ненависти к себе. Скорее, Лиз Чейни знает, что нужно сказать, чтобы получить то, чего она хочет. А хочет Лиз Чейни расширения американского военного присутствия в мире. Новых войн на Ближнем Востоке. Здесь Чейни искренна. Это не позёрство. Она — подлинный неоконсерватор старой школы, идеолог, вполне серьёзно говорящий об убийстве людей в отдалённых уголках мира. Она не шутит.

А чтобы получить эти новые войны, Чейни не может слишком удаляться от остального военного лобби в Вашингтоне. Она давно близка с Биллом Кристолом. Она не упустила возможности усмехнуться, когда Дональд Трамп сказал, что надо выводить войска из Афганистана. Этим летом Чейни поспешила осудить «ужасающее убийство Джорджа Флойда», задолго до того, как стало известно, было ли это ужасающим убийством или передозировкой фентанила. Но Лиз Чейни не стала ждать фактов. Она послушно сказала то, что ей велели. И до сих пор так делает.

Вот Лиз Чейни утверждает, что любая новостная организация, задававшая вопросы касательно подтасовок на выборах — наверное, имеется в виду и наш канал, — несёт моральную ответственность за беспорядки в Капитолии 6 января. И поэтому, по словам Лиз Чейни, нам потребуется, цитирую, «комиссия, как после 11 сентября», чтобы добраться до сути. Потому что, правда, люди, 6 января было очень похоже на 11 сентября! Тысячи погибших!



ЛИЗ ЧЕЙНИ: Я думаю, любая медийная организация, которая продвигала, продолжает продвигать мнение о том, что выборы были сфальсифицированы или что победа была украдена, делает обстановку ещё более опасной. И я думаю, мы… американскому народу надо узнать правду о том, что произошло.

Ого! Американскому народу надо узнать правду о том, что произошло. Да, надо. С этим мы совершенно согласны.

Дата выхода в эфир 25 февраля 2021 года.