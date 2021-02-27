Число заболевших COVID-19 в мире превысило 113 млн

27.02.2021, 10:18, Новости дня

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По состоянию на утро 27 февраля коронавирус в мире подтвердили у более, чем 113,4 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающий распространение заболевания.

Умерло от коронавируса в мире 2,5 млн человек, почти 64 млн выздоровело.

Странами с наибольшим распространением COVID-19 являются:

США (28,5 млн заболевших, 510,5 тыс. умерших);

Индия (11 млн заболевших, 157 тыс. умерших, 10,8 млн выздоровевших);

Бразилия (10,5 млн заболевших, 253 тыс. умерших, 9,3 млн выздоровевших);

Россия (4,2 млн заболевших, 83,9 тыс. умерших, 3,7 млн выздоровевших).

Великобритания (4,2 млн заболевших, 122,6 тыс. умерших);

Великобритания и США не публикуют данные о выздоровевших от COVID-19.

Украина в списке на 17-м месте.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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