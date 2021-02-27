 

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 113 млн

27.02.2021, 10:18, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

По состоянию на утро 27 февраля коронавирус в мире подтвердили у более, чем 113,4 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающий распространение заболевания.

Умерло от коронавируса в мире 2,5 млн человек, почти 64 млн выздоровело.

Странами с наибольшим распространением COVID-19 являются:

США (28,5 млн заболевших, 510,5 тыс. умерших);
Индия (11 млн заболевших, 157 тыс. умерших, 10,8 млн выздоровевших);
Бразилия (10,5 млн заболевших, 253 тыс. умерших, 9,3 млн выздоровевших);
Россия (4,2 млн заболевших, 83,9 тыс. умерших, 3,7 млн выздоровевших).
Великобритания (4,2 млн заболевших, 122,6 тыс. умерших);

Великобритания и США не публикуют данные о выздоровевших от COVID-19.

Украина в списке на 17-м месте.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.12 / В Днепропетровской области на ходу загорелся автобус с пассажирами

06.08 / Фанатки Ефремова в суде напали на журналистку

03.07 / Политика: Поправки в Конституцию и борьба с пандемией объединили российское общество

09.08 / “Милиция с народом, а народ с милицией”. Тихановская и ее соратницы обратились к белорусам

08.08 / Шмыгаль рассказал, что считает “преступлением” в деятельности государства

30.06 / Полиция проверила жалобы бывших жен Башарова на побои

31.08 / Индия обвинила китайских военных в провокационных действиях на границе

08.10 / Путину презентовали первый экземпляр дизайнерских Часов Мира

18.09 / Суд отказал трансгендерной француженке в статусе «матери» в свидетельстве о рождении ребёнка

20.07 / Планшет IPad Air 2020 будет более доступным и мощным, чем предшественник

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска