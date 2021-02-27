В Нигерии похитили более 300 школьниц и увели их в лес

27.02.2021, 10:18, Новости дня

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Вооруженные преступники похитили 317 девочек из школы-интерната на севере Нигерии. Об этом сообщило агентство Associated Press 26 февраля, ссылаясь на слова представителя правительства штата Замфара Мохаммеда Шеху.

Местная полиция и военные начали совместные операции по спасению девочек после нападения на государственную среднюю школу для девочек в городе Джангебе, уточнило агентство.

Преступники 26 февраля в 1.45 ночи приехали к школе на 20 мотоциклах. Они ворвались в общежития, где жили школьницы, провели на территории школы около трех часов, после чего увели девочек в лес, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на слова неназванных нигерийских чиновников из правительства. Во время нападения погиб полицейский.

Всего в школе-интернате жили около 500 девочек, некоторым удалось сбежать и вернуться в общежития, рассказал источник CNN и добавил, что примерно в четырех минутах ходьбы от школы расположен военный блокпост.

Один из родителей Насиру Абдуллахи сообщил Associated Press, что среди пропавших без вести находятся его дочери 10 и 13 лет. Местный житель Муса Мустафа рассказал, что преступники атаковали военный лагерь и контрольно-пропускной пункт, расположенный в нескольких минутах от школы. Бандиты не позволили военным вмешаться в происходящее.

В штате Замфара, по информации Associated Press, действует несколько крупных вооруженных группировок, которые похищают людей ради выкупа или освобождения своих соратников из тюрем.

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари заявил, что правительство вернет всех школьниц живыми и невредимыми. Власти, по его словам, не поддадутся шантажу бандитов и преступников, которые похитили школьниц в ожидании огромных выкупов.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил похищения. Он призвал немедленно освободить девочек и вернуть их семьям. Amnesty International назвала случившееся ужасным нападением и предупредила в своем заявлении, что похищенным девочкам грозит серьезная опасность.

В последние годы в Нигерии произошла серия нападений и похищений. Так, в апреле 2014 года боевики исламистской группировки «Боко Харам» похитили 276 девочек из средней школы в штате Борно, отметило Assosiated Press. Более 100 девушек до сих пор числятся пропавшими без вести. В декабре 2020 года 344 ученика похитили из школы в штате Кацина, но в итоге всех отпустили.

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