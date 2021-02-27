 

В мире сделали более 231 млн прививок от коронавируса – данные Bloomberg

27.02.2021, 10:18, Новости дня
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В мире по состоянию на 27 февраля сделали уже более 231 млн прививок от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Кампании стартовали в 103 странах.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

США – 70,5 млн доз;
Китай – 40,5 млн доз;
страны ЕС – 31,3 млн доз;
Великобритания – 19,9 млн доз;
Индия – 13,8 млн доз.

При этом лидерами по числу доз на 100 человек являются Израиль (87,92), Сейшельские Острова (78,23), Объединенные Арабские Эмираты (55,20), Великобритания (29,81) и Мальдивы (26,73).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине кампания вакцинации началась 24 февраля. Первыми прививки получили реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко, врач мобильной бригады из Винницы Людмила Бойко, врач “ковидного” отделения в Чернигове Игорь Кузин и заведующая инфекционным отделением в Броварах Татьяна Шульженко. 25 февраля вакцинация началась во всех областях.

По состоянию на утро 27 февраля у Украине первую дозу вакцины получил 3051 человек.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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