Обозреватель Кузнецов о новой должности сына Лукашенко: Начался транзит власти

27.02.2021, 10:16, Разное

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Эксперт назвал случившееся знаковым событием. По его словам, в Белоруссии должность “президент” регулируется специальными законами. Официально президентами сегодня называют только лидера республики и главу НОК.

Предшественником Виктора на посту руководителя комитета был его отец. Лукашенко был главой НОК с мая 1997 года. “В Белоруссии начался “транзит власти в том виде, в котором его понимает нынешняя верхушка”, – заявил Кузнецов.

Ранее глава государства опроверг слухи о том, что он готовится передать власть старшему сыну. Александр Лукашенко рассказал, что разговоров на эту тему сегодня много, однако они все основаны на неверных данных.

Политик подчеркнул, что ни один из сыновей не станет президентом республики после него. “В нашей семье это никогда не обсуждалось и не может”, – отметил Лукашенко на собрании Национального олимпийского комитета.

Президент также пообещал уволить своего старшего сына с государственной службы. Напомним, что ранее Виктор занимал пост помощника главы государства по национальной безопасности.

В конце прошлого года республику охватили массовые беспорядки. Сотни сторонников оппозиции вышли на улицы с требованием отставки Александра Лукашенко. Они обвинили его в фальсификации выборов президента.