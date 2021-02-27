 

В 2021 году может появиться препарат для тяжелобольных COVID-19

27.02.2021, 10:14, Разное
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В 2021 году может появиться экспериментальный препарат, которым врачи станут лечить больных, тяжело переносящих COVID-19. Во время первого этапа проведения испытаний в Израиле лекарство показало высокую эффективность. Полный цикл тестирования должен завершиться к декабрю.
В скором времени начнется второй этап исследований, в рамках которого 50 пациентов станут употреблять экспериментальный препарат, а 50 участников – плацебо. Далее в испытаниях будут задействованы несколько сотен человек. На первом этапе 30 пациентов, тяжело переносящих COVID-19, получили лечение новым препаратом. Установлено, что лекарство является безопасным, заболевшие стали лучше дышать, само же воспаление легких уменьшилось.

Препарат предлагался тем, кто имел учащенное дыхание, а кислород в крови стремительно падал. Лекарство применялось один раз в день в виде спрея. Отмечается, что препарат не подойдет пациентам, которые нуждаются в аппаратах ИВЛ.

Лекарство делается довольно быстро, сам же процесс создания является не очень затратным. Есть возможность распространить его по всему миру в течение нескольких месяцев после получения всех необходимых документов. Создатели препарата убеждены, что у него не должно быть побочных эффектов, поскольку используются нанотехнологии.

Источник: ria.ru



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