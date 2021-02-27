Актриса Кристина Асмус рассказала о гнойных волдырях на коже

27.02.2021, 10:14, Разное

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Известная российская актриса Кристина Асмус пояснила о том, как в свое время ее кожа была покрыта гнойными волдырями. Откровенный пост на эту тему звезда фильма «Текст» обнародовала в социальной сети Instagram.

В юности у Кристины Асмус всегда была идеальная кожа. Она могла умываться хозяйственным мылом, есть чипсы и другую вредную пищу без всяческих последствий для лица. Однако 11 лет назад на съемочной площадке актрису заразили 16 видами клещей. Они передались через общие кисти для макияжа, которые визажисты не чистили после других людей.

В результате на коже у Асмус образовались гнойные волдыри, из-за этого ее не утверждали на многие проекты, к тому же актриса чувствовала, как на нее постоянно смотрят люди. Днем артистка училась и снималась в «Интернах» с плотным гримом на лице, а по ночам постоянно плакала. Асмус было тяжело смотреть на себя в зеркало, практически год она находилась в тяжелой депрессии.

Актриса проходила обследование в различных дорогостоящих клиниках. Практически все гонорары она тратила на процедуры и дорогие крема. Никакие средства не помогали, пока Асмус не попробовала обычный «Хлоргексидин», им артистка пользуется и сегодня. Звезда «Интернов» не исключает, что это совпадение, но после применения данного препарата состояние кожи нормализовалось.

Кристина Асмус сразу же отметила, что никого не призывает следовать ее примеру. Если имеются какие-то проблемы, нужно выяснять их причину. Сейчас кожа актрисы адаптировалась и практически не сохнет. Артистка не исключает, что проблемы носили психосоматический характер.