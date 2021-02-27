В Индии родители продали дочь, чтобы оплатить лечение старшему ребенку

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27.02.2021, 9:42, Новости дня
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В Индии родители продали двенадцатилетнюю дочь за десять тыс. рупий 46-летнему мужчине, чтобы оплатить лечение старшему ребенку, информирует The Times of India.

Семья заключила «сделку» с соседом, который давно хотел жениться на их дочери. Сразу после свадьбы мужчина отвез девочку к своим родственникам. Вскоре его соседи обратились в уполномоченные органы, так как начали слышать постоянные крики и плач ребенка, передает РИА «Новости».

Как отмечает издание, индийская полиция завела на 46-летнего мужчину дело и допрашивает его.

В декабре 2020 года жительница Тюмени попыталась продать дочь в секс-рабство в Москве. В ноябре женщина в Москве попыталась продать сына за 500 тыс. рублей. В начале октября стало известно, что 25-летняя женщина из Москвы опубликовала объявление в Сети о поиске приемных родителей для своей дочери. В ходе переписки она потребовала 300 тыс. рублей.



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