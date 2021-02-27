 

В РФ выдачи кредитных карт в январе упали вдвое

27.02.2021, 9:42, Новости дня
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Российские банки в январе ужесточили одобрение кредитных карт до многолетнего минимума. Положительный ответ был дан лишь по 28% всех заявок, в результате количество выданных кредиток сократилось вдвое, сообщили в бюро кредитных историй «Эквифакс».

При этом, как отметили в бюро, получившие одобрение от банка россияне забирают карты рекордными темпами. По данным компании, в прошлом месяце число выданного «пластика» сократилось на 45% по сравнению с декабрем и на 17% по сравнению с январем прошлого года – до 578 тыс. кредиток, передает РИА «Новости».

Хотя средний лимит по кредитным картам немного подрос – на 0,6%, до 65,2 тыс. рублей, это не смогло поддержать объем выдач, который упал за месяц на 43% – до 37,7 млрд рублей.

«Снижение выдачи кредитных карт в январе обусловлено двумя основными факторами: в первую очередь, сезонностью, а во вторую – консервативными подходами кредиторов. Например, в январе 2020 года выдачи карт снизились на 35%, а дополнительные 10 процентных пунктов снижения в январе 2021 года объясняются меньшим уровнем одобрений – в целом по банковской системе было одобрено 28% заявок на кредитные карты, тогда как годом ранее – 37%», – отметил гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин. В компании добавили, что показатель по одобрению кредиток в январе является минимальным уровнем за несколько лет.

Россияне же, которым кредитная карта все-таки была одобрена, забирают их с большим ажиотажем, чем ранее, сообщили в компании. Так, уровень конверсии одобренных заявок в выданную карту за год увеличился с 36% до рекордных 59%.

Накануне сообщалось, что средний размер ипотечного кредита в РФ на фоне роста цен на недвижимость в январе побил рекорд, впервые превысив 3 млн рублей.



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