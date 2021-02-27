У представительства ФБР в Москве дерутся люди, располагающие информацией о местонахождении Евгения Пригожина

27.02.2021, 9:31, Разное

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Посольство США обратилось в ГУВД Москвы с просьбой усилить охрану здания в Большом Девятинском переулке, где находится представительство Федерального Бюро Расследований. С середины пятницы его осаждают люди, чтобы сообщить, где находится «кремлёвский повар» Евгений Пригожин.

ФБР объявило награду за информацию, которая приведёт к аресту Пригожина. Он обвиняется в заговоре с целью мошенничества, направленного против США. Сумма награды – 250 тысяч долларов. У здания юридического отдела посольства выстроилась очередь, в ней постоянно возникают конфликты и драки. Допрос каждого информатора занимает полчаса, и очередь практически не двигается.

К понедельнику ФБР обещает мобилизовать для проведения допросов несколько десятков сотрудников. Это ускорит процесс, однако есть опасения, что поток желающих за выходные вырастет многократно. Охрана посольства огородила барьерами тротуар и впускает информаторов по одному.

Глава представительства ФБР в России Джаррад Смит предупреждает, что за Евгения Пригожина назначена только одна награда. Все 250 тысяч долларов получит тот, кто первым сообщит достоверную информацию, позволяющую найти Пригожина. При этом информатору необязательно являться в посольство лично. С ФБР можно связаться по интернету.

Сегодня ФБР будет принимать информацию в офисе до 22 часов, затем представительство закроется до понедельника. Информаторов просят использовать маски и соблюдать дистанцию в полтора метра. Смутьянов, затевающих конфликты в очереди, ждёт встреча с российской полицией.

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