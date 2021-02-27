В Украине за сутки подтвердили более 8 тыс. случаев COVID-19

27.02.2021, 9:28, Новости дня

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В Украине за прошлые сутки коронавирус подтвердили у 8172 человек. Об этом 27 февраля в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Среди заболевших – 292 медика и 519 детей.

За сутки от коронавируса в Украине умерл 151 человек, 4766 заболевших выздоровело, 2806 были госпитализированы.

Всего с начала эпилемии COVID-19 в Украине подтвердили у 1 342 016 человек, 25 893 заболевших умерло, 1 168 321 – выздоровел.

26 февраля в Украине провели 78 040 тестирований на коронавирус, в частности 35 714 – методом ПЦР, 16 990 – методом ИФА, а также 25 336 исследований с помощью экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии в Украине провели 6,9 млн ПЦР-тестов.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (892), Львовской (696), Винницкой (694), Черновицкой (670) и Закарпатской (621) областях”, – написал министр.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/882003502342646

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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