Эксперты составили ТОП-10 нелепых научных мифов

27.02.2021, 9:24, Разное

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Эксперты составили ТОП-10 самых нелепых научных мифов, в которые до сих пор верят множество людей. Некоторые из них даже опасны для человека и всё равно они находят сторонников.

Первым мифом является процесс эволюции, который представляют как нечто хорошее забывая, что деградация также является эволюционным процессом. В пример приводятся животные, которые получали лучшие условия и, как результат, лишались ряда преимуществ перед другими видами. Также многие люди убеждены, что нервные клетки не восстанавливаются и в старости нейроны прекращают делиться. Это всё мифы и пока человек жив, нейроны головного мозга обновляются, как и нервные клетки. Во всём мире существует правило пяти секунд, за которые упавшая на пол еда ещё пригодна для употребления. Это противоречит даже здравому смыслу, и эксперты настоятельно не рекомендуют есть что-то, что побывало на земле или на полу.



Изображение взято с: pixabay.com

Многие уверены, что молния не бьёт дважды в одно и то же место. Этот миф может ввести в заблуждение многих, но в действительности молния может неоднократно бить в громоотводы или высокие деревья и поэтому не стоит надеяться во время грозы на случайность. Бытует мнение, что человека можно убить, сбросив с высоты на него монетку. Подобное утверждение ложное, так как лёгкий объект снесёт ветром и самым серьёзным повреждением может быть лёгкое покраснение в месте удара.



Изображение взято с: pixabay.com

Ещё больше научных мифов появилось о космосе. Самый распространённый, что в космосе человек моментально превращается в лёд. Этого не произойдёт ни при каких условиях, ведь тепло человеческого тела должно отдаваться в окружающую среду, а так как в космосе нет воздуха, то и теплу некуда деваться. Человек умирает от недостатка кислорода, но даже в этом случае есть около двух минут, за которые его можно спасти. Также не стоит забывать, что в космосе есть гравитация. Она всегда воздействует на все объекты во Вселенной, но её сила разнится от расстояния. На МКС люди могут парить за счёт свободного падения, в котором и находится станция.



Изображение взято с: pixabay.com

Ещё одно заблуждение касается Полярной звезды. Она не самая яркая на небе и даже не входит в десятку ярких. Она на 46 месте, а вот первое место занимает Сириус. Уфологи вовсю рассказывают о «тёмной стороне Луны», но вот на самом деле такой стороны нет. Есть обратная, которая освещена не хуже той, что видна с Земли. Последний миф касается объектов из космоса, включая посадочные модули и метеориты. Они действительно сильно нагреваются из-за нагрева воздуха вокруг них, но на земле любой космический объект или обломок метеорита не горячее других камней.

Источник: www.popmech.ru