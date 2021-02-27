В Кировском районе Петербурге в результате ДТП пострадал один человек

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27.02.2021, 9:24, Разное
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Минувшей ночью в Петербурге произошло ДТП, в результате которого, по предварительным данным, пострадал один человек. Авария была зафиксирована на проспекте Маршала Жукова в Кировском районе города.
Участниками ДТП стали два автомобиля, один из них иномарка. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и скорая. Пострадавшему сразу же была оказана медицинская помощь. На данный момент о его состоянии здоровья ничего не сообщается.

Известно, что в результате аварии передняя часть иномарки оказалась сильно повреждена. Причины ДТП выясняют сотрудники полиции. После завершения проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: ren.tv



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